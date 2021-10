Un grupo de unos 50 productores -entre ellos, los presidentes de Juntas de Riego- esperaron la llegada del gobernador Uñac ayer al dique José Ignacio de la Roza donde se realizó la ofrenda floral por el Día del Agua, y le pidieron que la provincia se haga cargo de activar los pozos existentes de privados y que se use el agua de los diques para salvar el ciclo agrícola este año de extrema sequía. Los productores argumentaron que no se ha recuperado, ni construido, la cantidad de pozos oficiales prometida, y que ante la urgencia, quieren que el Estado subsidie los próximos meses el costo del consumo de energía eléctrica para aumentar la oferta de agua en los canales, reactivando los pozos privados como refuerzo de dotación. Además le plantearon que se use la poca agua almacenada en los diques este año para poder salvar la producción. El Gobernador escuchó los requerimientos, y les prometió coordinar una reunión para recibir a algunos representantes la semana próxima, y discutir las propuestas. La invitación del mandatario provincial calmó los ánimos y posibilitó continuar con la realización del acto en conmemoración del 79º Aniversario de la Dirección de Hidráulica. ""Se logró que nos atienda el Gobernador y que nos comprometiera una audiencia para el viernes próximo. Hay que tratar este problema de inmediato, porque las promesas generadas no se cumplieron y el titular de Hidráulica ahora dice que van a aumentar los días de cortes", dijo Pablo Martín, productor integrante de la Mesa Vitícola. Añadió que los productores están "desesperados" y con temor de que se sequen los viñedos. Además recriminan que hace dos años se prometió contar con 80 perforaciones a esta altura, y no están listas. ""Sabemos que se achicará la producción, pero el temor es que se sequen los viñedos", dijo Martín. Tanto este productor como el presidente de la junta de riego de Chimbas, Eduardo Garcés, insistieron en lo que vienen pidiendo desde hace tiempo los productores: que el gobierno pague el consumo eléctrico de los pozos de los productores y que esa agua vaya a aumentar la dotación de los canales de riego del Valle de Tulum. "Yo le dije al Gobernador que una de las cosas urgentes es usar las perforaciones privadas existentes, lo venimos planteando desde enero de 2020", indicó Garcés.

La semana pasada se conoció un estudio realizado por la Asociación de Viñateros Independientes (AVI) que revela que hay unas 800 perforaciones en el ámbito privado, y que si se ponen todas en marcha, serían suficientes para aportar aproximadamente 32 metros cúbicos por segundo, es decir más del doble del caudal que traerá el río San Juan en el verano. "Hay que combinar el sistema de pozos con la tecnificación del riego y el uso de sistemas presurizados", dijo Juan José Ramos, titular de la AVI. Además planteó que Hidráulica no debe autorizar nuevas perforaciones mientras perdure la crisis hídrica. Respecto a los pozos existentes, indicó que no todos están en condiciones de funcionar ni de aportar a la red de canales, y por eso piden ayuda al gobierno para volver a ponerlos en marcha. Los productores coincidieron en que Hidráulica había prometido poner en funcionamiento 127 pozos, y hasta el momento sólo hay unos 50.

Pronóstico hídrico

Como se anticipaba, autoridades de Hidráulica presentaron a los regantes el pronóstico hídrico elaborado por el equipo de Estudios Hidrológicos del departamento. Y el resultado es el peor de la historia: se estima que el volumen de agua que proveerá el río San Juan durante el período octubre del 2021 a septiembre del 2022, será de 450 hm3, equivalente a un régimen "muy seco". Según expresó el titular de Hidráulica en Radio Sarmiento, las acciones a corto plazo que se analizan son aumentar los días de cortes de agua de riego e incorporar más pozos de agua de la batería oficial. Dijo que se van a recuperar entre 80 y 90 perforaciones, además de hacer otras en zonas aledañas a los canales para aumentar la dotación.