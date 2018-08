Cambio. Con el último aumento, la Súper quedó en San Juan en los 32,76 pesos. Incluso muchos que antes usaban Infinia están optando por este tipo de combustible.

La última suba de los combustibles, que ronda el 5% en promedio, se trasladará a los precios de la indumentaria y calzado en la provincia, según el análisis que hizo ayer el titular de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez. En el caso de los comestibles, que en circunstancias normales hubieran seguido el mismo comportamiento, el efecto será menor, por la gran caída en las ventas del sector. Este panorama tiene lugar por el incremento de las naftas, que en lo que va del año suma un 27% en el caso de la Súper, pero sigue con valores atrasados, de al menos un 12%, según sostuvo Bernardo Turcumán, de la Cámara de Expendedores de Combustibles.



La que primero hizo punta el fin de semana fue la petrolera YPF, con valores que en San Juan llegan 32,76 para la Súper, 39,96 pesos para la Infinia, 28,62 pesos para la Diesel y 34,87 pesos para la Infinia Diesel. Y ayer se sumó Shell, con valores similares, pero no obstante el incremento, en el sector de los estacioneros dicen que los valores siguen atrasados por el comportamiento del precio internacional del crudo y la suba del dólar, en el caso del mercado local. Incluso el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), Carlos Gold, estimó en declaraciones radiales que los precios de las naftas podrían aumentar aún más, habló de un 15%, hasta fin de año.



El problema es que cualquier suba de los combustibles afecta directamente el costo de los fletes de las mercaderías. Y como San Juan está muy alejada de los principales centros abastecedores, el efecto es casi inmediato. En el caso de la ropa y el calzado, según Rodríguez, el traspaso a los precios es casi directo. Lo preocupante es que las ventas en el sector vienen en baja y julio pasado no fue la excepción, con un descenso en las operaciones del orden del 3,3 %. Y los rubros que más cayeron fueron el calzado, indumentaria y construcción "por la pérdida del poder adquisitivo de la gente", advirtió el dirigente.



En lo que va del año, a excepción de febrero, que cerró con saldo positivo, con un aumento del 1,4%, en el resto de los meses se ha registrado una caída de las ventas. En mayo pasado, el descenso de las operaciones alcanzó el 3,5% y en junio cayeron 3,8%, comparados con el 2017.



En el caso de los comestibles, Alejandro Donna, de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios, explicó que "en circunstancias normales, toda la suba de los combustibles iría a precios, pero con la fuerte caída de las ventas del sector los empresarios no están en condiciones de hacerlo si no quieren profundizar el problema".



Según datos de la la Federación Argentina de Supermercados (FASA), las ventas en los supermercados en julio pasado cayeron un 2% en unidades, sosteniendo un nivel negativo que se registra desde enero.



José Maldonado, titular de la Unión Propietarios de Camiones (Uprocam), viene insistiendo en la imposibilidad de "absorber" el aumento de los combustibles y de que no les quedaba otra que trasladarlo a las tarifas de los fletes. Y como en San Juan la mayoría de los productos provienen de los grandes centros de producción, el impacto en los precios es directo.



En esta última suba, la que primereó fue YPF, que es líder en el sector, pero la decisión tiene un efecto en cascada que impacta en el resto de las compañías, que siempre deciden seguir la política de esa firma y utilizando el mismo argumento: que también tienen valores atrasados con respecto a los últimos movimientos del tipo de cambio.



Así las cosas, la suba de los combustibles se ha convertido en un gran problema este año por los efectos que tiene sobre el resto de los precios de la economía en general, tales como alimentos, fletes y costos del agro, entre otros. El aumento de agosto ha sido el tercero en poco más de un un mes y el séptimo en lo que va del año, según analizan las fuentes del sector.



Este panorama tiene lugar cuando el mercado de los combustibles en el país está desregulado, es decir que en la práctica cada compañía aplica su propia política de precios. Pero la que lidera el mercado es la estatal YPF y cuando dispone un incremento, el resto la siguen para no quedar atrás. No obstante esta situación, las subas se terminan acordando con el Gobierno nacional, con la participación de Javier Iguacel, ministro de Minería que asumió en reemplazo de Juan José Aranguren.



El incremento de los combustibles le suma más presión a la inflación, que en lo que va del año acumula una suba del orden del 16%.





Liberados

En la actualidad, los precios de los combustibles están liberados en el país, es decir que cada compañía petrolera establece su propia política tarifaria, siendo YPF la que lidera en mercado y luego se suman el resto cada vez que dispone una suba. No obstante, los últimos incrementos se consensuaron con el Gobierno.

Empleados

500

Es la cantidad de trabajadores que se estima que se desempeñan en las estaciones de servicio en la actualidad en San Juan.

Situación

42

Es la cantidad de estaciones de servicio que hay en la actualidad; 11 son de GNC y 31 son duales, que comercializan ambos tipos de combustibles.

El efecto en los sueldos

Según un análisis que hizo días atrás este diario, con los nuevos aumentos en los precios de las naftas y sueldos viejos, llenar el tanque de un auto con capacidad de 56 litros, una sola vez al mes, y con nafta Súper, insumirá casi el 10% de un salario promedio en la provincia.



Para cargar el tanque con nafta Súper habrá que disponer de 1.844 pesos, frente a los 1.756 pesos que hacían falta con anterioridad. Teniendo en cuenta un salario promedio de 18.884 pesos de bolsillo, que es el correspondiente a un empleado de comercio de la categoría vendedor, sin antigüedad, se infiere que este trabajador tendrá que destinar el 9,76% de sus ingresos para efectuar una carga mensual en su vehículo.



Un informe internacional situó a la Argentina en el cuarto lugar, entre una docena de países donde más cuesta llenar el tanque.