Cruce. Vargas, en la foto a la izquierda, le recriminó a Rodríguez que se toman decisiones sin consultar a los representantes de las cámaras de los departamentos.

Otra vez se reeditó ayer un fuerte cruce entre dos dirigentes de la actividad mercantil, Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, y Marcelo Vargas, de la Cámara de Comercio del Interior, por cuestiones de la representatividad de cada uno. Fue durante la audiencia mantenida en la Subsecretaría de Trabajo por el Día del Empleado de Comercio. Por ley, es el 26 de septiembre, pero este año el día no laborable se trasladará al lunes siguiente, es decir el 30. La oportunidad del feriado fue la que otra vez enfrentó a los representantes de las cámaras.



Vargas le cuestionaba a Rodríguez que la decisión tomada en una audiencia anterior, precisamente de pasar el día no laborable para el 30, había sido acordada entre la Cámara de Comercio y los representantes de las grandes cadenas con el Sindicato de Empleados de Comercio, pero sin haber consultado a los integrantes de las otras entidades de la provincia. "No nos consultaron y lo acordaron sin preguntar", dijo Vargas, y agregó que "lo que pasa es que la Cámara de Comercio no nos representa a todos". Rodríguez sostuvo que "nosotros habíamos invitado a participar a todos e incluso el sindicato permitió que estuviéramos todos". Y agregó que "no hay que personalizar las cosas, la idea es que todos estemos unidos". En la primera parte de la audiencia hubo algunos momentos de tensión cuando Vargas, a viva voz, le recriminaba a Rodríguez que no los habían consultado.



No es la primera vez que Rodríguez y Vargas tienen diferencias por cuestiones de la representatividad de cada uno. Así el segundo se queja de acuerdos que hace la cámara de Rodríguez con el sindicato, sin que se los consulte.



Pero la cuestión es que ayer Vargas no pudo acreditar que la Cámara de Comercio del Interior estuviera constituida legalmente, por lo que el sindicato mercantil pidió que intervenga la asesoría letrada de la subsecretaría para que "dictamine respecto a la representación invocada por cada una de las partes presentes", para determinar los alcances de la resolución tomada en la audiencia.



En el encuentro, que fue encabezado por el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, participaron la titular del gremio mercantil, Mirna Moral; el representate del Sindicato de Comercio de Caucete, Oscar Agüero, e integrantes también de las cámaras de Rawson, Sarmiento, Caucete, Pocito y Santa Lucía, además del miembro de la Cámara de Turismo.



Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica, también participó en el encuentro porque dijo que la entidad también tiene un área de comercio. Y dijo que la institución iba a acatar "lo que decidiera la mayoría".



Al final de la discusión por la representatividad o no de algunos de los participantes en el encuentro, la decisión final fue que el feriado por el Día del Empleado de Comercio se va a pasar para el lunes 30. Ese día no abrirán, por ejemplo, las grandes cadenas comerciales, como supermercados y centros comerciales. Aunque sí abrirán algunos locales, atendidos por sus dueños.



En Rawson, por ejemplo, abrirán algunos negocios atendidos por sus propietarios, según dio a conocer Carina del Valle Quiroga, de la Cámara de Comercio de ese departamento.



El alcance del feriado implica que si un comerciante decide abrir y tiene personal a su cargo, el día se debe pagar doble y se le debe otorgar al trabajador un franco compensatorio, según establece la legislación vigente. Por eso eso la importancia de establecer cuándo es el día no laborable este año, aunque no en todas las provincias argentinas ha ocurrido lo mismo, porque en algunas el feriado se trasladará al lunes 23 (ver aparte).

Trabajo

Mediadora

La Subsecretaría de Trabajo, que lidera Roberto Correa Esbry, es la dependencia laboral que interviene como mediadora en casos de conflictos o para determinar los alcances de un feriado, como en este caso en el comercio.

Con diferencias

No en todas las provincias argentinas la celebración del Día del Empleado de Comercio tendrá lugar el mismo día, ni coincidirá con la decisión adoptada en San Juan, cuando la jornada no laboral se trasladará al lunes 30. Por ejemplo en Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio acordó con el sindicato adelantar la celebración de ese sector y este año será el 23 y no el 26. Lo mismo ocurrirá en Misiones.



Pero, en el caso de Córdoba, al igual que en San Juan, la jornada no laborable se trasladó para el lunes 30 de septiembre. Y la ciudad de La Plata, por ejemplo, el feriado será el lunes 23.



Así, en la práctica, un comprador se podrá encontrar con los comercios cerrados y sin atención al público en distintas jornadas, dependiendo de la provincia en la que se encuentre.



Un dato importante es que en San Juan, el gremio mercantil realizará los festejos el domingo 29 en el Polideportivo Carlos Yossa, en Rawson.