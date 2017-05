Tareas. A pesar de los problemas la empresa Itec está trabajando normalmente con parte de sus empleados, en la actualidad para la Peugeot.

La caída del acuerdo con la Fiat, que iba a adquirir mazos de cables para autos a la autopartista sanjuanina, fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora en la Itec (ex Delphi) dicen que no pueden seguir manteniendo en las actuales condiciones al plantel de personal y que a fin de mes tendrán que tomar una decisión, aunque todavía no definen cuál será. Mientras tanto, fuentes del Gobierno sanjuanino dijeron que van a hacer gestiones para tratar de llevar una solución al problema, que viene de larga data.



La autopartista nunca logró recomponer del todo su situación desde que fue adquirida por el extitular de la Unión Industrial, Carlos Méndez, en abril de 2015, con una situación muy comprometida porque había sido vaciada y estaba prácticamente quebrada. Después siguió trabajando para Peugeot, con un plantel de 390 empleados, y se sumó la posibilidad de incorporar a la producción a la Fiat.





La automotriz firmó una carta intención para adquirir mazos de cable para un nuevo modelo que tiene previsto lanzar en el segundo semestre. Pero el acuerdo se empezó a demorar y se terminó cayendo. Fue por eso que Itec, a principios de mayo, decidió mantener en funciones sólo a 297 operarios y a 93, que correspondían a otro turno, les dio licencia con el pago de haberes hasta el 31 de mayo. “Pero así no podemos continuar”, dijo Rodolfo Barrios, gerente de Recursos Humanos de la empresa.





Y agregó que “la situación no aguanta para más”, aunque no quiso adelantar qué puede llegar a pasar con los empleados.



El directivo sostuvo que al Gobierno nacional le reclaman que “moneticen las ayudas” que se habían comprometido a darle a la empresa, como el beneficio del programa de Recuperación Productiva (Repro), que aporta una suma destinada a completar el sueldo del trabajador.





Fuentes del Gobierno local dijeron que se está siguiendo de cerca el problema y que se están realizando gestiones para llevar una solución. Uno es ante el Gobierno nacional, en el área del titular del Ministerio de la Producción, Francisco Cabrera. Y la otra con Cristiano Rattazzi, el presidente del Grupo Fiat Chrysler Automobile en Argentina.

Remuneración 20 Es en miles de pesos el sueldo promedio de bolsillo de un trabajador de la Itec. Pero si no reciben ayuda, en la empresa dicen que no podrán seguir afrontando esos pagos por mucho tiempo más.