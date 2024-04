Trabajo clave, en riesgo. La monda permite que cada año de riego empiece con el sistema de canales en condiciones.

La Dirección de Hidráulica confirmó que el próximo 30 de abril empieza la corta de riego de invierno, momento que aprovechan para hacer la monda. Pero este año, las autoridades no saben si contarán con los fondos para terminar los trabajos habituales. Es que al problema histórico de que hasta un 80% de los regantes no están al día con las tasas, se suma la crisis económica general. Desde hace años el Gobierno provincial es el que se hace cargo de más del 80% de los costos del mantenimiento de la red de riego, pero este año no saben cuánto podrán aportar. A esto se suma que la inflación aumentó el valor de los trabajos hasta un 200%.

Ayer, en una conferencia de prensa, el nuevo director de Hidráulica, Luis Kulichevsky, alertó sobre la baja recaudación que tiene este sector y dijo que saldrán a intimar y cortar el agua a quienes no paguen. Los regantes deberían pagar una tasa mensual y un canon por el derecho al agua. Este dinero se destina al funcionamiento de la entidad y en especial, al mantenimiento de los canales. Mientras el Estado es responsable por las obras grandes, como diques y canales primarios, según la ley los regantes deberían sostener con sus cuotas canales secundarios y comuneros.

Pero lo cierto es que la recaudación es muy baja. Calculan que un 75 al 80% de los regantes con derecho a riego no están al día y hay cuentas que no pagan hace más de 15 años, explicó el director. Esto implica una desfinanciación que hizo que en 2023 más del 90% de la monda lo pagara el Gobierno. Esto fue una erogación de $7.300 millones.

El problema, explicó Kulichevsky, es que este año la provincia cuenta con un presupuesto más limitado. "Una vez que tengamos los presupuestos y montos vamos a ver con cuánto dinero contamos de las tasas de regantes y cuánto puede aportar el Gobierno", aseguró. Debido a la baja de la recaudación provincial y los recortes nacionales, creen que habrá mucho menos fondos disponibles. Esto se agrava porque los presupuestos que están solicitando llegan en algunos casos con los costos triplicados respecto al año pasado. Esto se traduce en que no descartan que esta vez no lleguen a hacer todas las tareas que deberían financiarse con las cuotas.

"Sabemos que los aportes van a ser menos y llegado ese momento nos sentaremos con los equipos técnicos y veremos qué se prioriza", adelantó. Además de las obras cuyo financiamiento corresponde al Estado, Hidráulica pondrá el foco en aquellos arreglos y mejoras "que beneficien a más hectáreas de riego". Por otro lado, les pedirán a los dueños de las fincas que "vayan adelantando trabajos, tanto dentro de las fincas como en los comuneros, por ejemplo si tienen obreros con menos trabajo". Es que la monda son todas las obras que permiten que el sistema de riego lleve agua a todas las fincas sin que se pierda este recurso. Además de la limpieza, para sacar la suciedad y el barro, incluye reemplazar hormigonado, cambiar compuertas o sifones que permiten una distribución equitativa.

> Usarán los diques en este invierno

Luis Kulichevsky confirmó que esta semana acordaron con el Consejo de Hidráulica, formado por regantes y funcionarios de Gobierno, que la corta de invierno empezará el próximo 30 de abril. Luego de dos años en los que durante los meses fríos no se usaron reservas de los diques, este 2024 sí retomarán algunas semanas para que puedan regar los productores de invierno. Durante las temporadas anteriores, debido a la fuerte sequía, el riego de otoño e invierno se hizo sólo con las perforaciones de agua subterránea. Hidráulica planificó un envío de agua de menos caudal para las fincas que producen semillas y hortalizas, que necesitan continuar durante esta temporada. Esta vez, además de pozos, usarán agua de los diques algunos días, para poder llegar a la mayoría de los productores de invierno, sin afectar las reservas.