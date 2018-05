Escasez. En las góndolas de la sucursal local de una reconocida cadena nacional de supermercados se advertía ayer el faltante de harinas y de sus derivados, como galletitas, fideos y panes.



En medio de la disparada del dólar y de los intentos del Gobierno nacional por frenar la escalada inflacionaria, los efectos ya empezaron a hacerse notar en las góndolas de los supermercados sanjuaninos. Hay remarcación de precios, empezaron a escasear algunos productos y otros directamente están en falta, como las harinas y sus derivados, según reconocieron fuentes del sector.



En el caso de los subproductos de las harinas, como galletitas, fideos, distintos tipos de panes y pastas, dicen los supermercadistas que los molinos han empezado a demorar las entregas "porque no hay precios" y los que no tenían stocks prefieren guardarlos hasta tanto se aclare el panorama.



Lo cierto es que ya empezaron a llegar listas de precios nuevas con incrementos que van desde el 2 al 6% en alimentos y productos de almacén, mientras que en el caso de los artículos de limpieza las subas llegan hasta el 10% porque algunos de los químicos que se utilizan en la elaboración son importados, al igual que los envases.



"Están llegando listas de precios nuevas", reconoció Alejandro Donna, presidente de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa), que agrupa a empresas locales. En el tema de las harinas dijo que hay faltantes, pero que no se debe a la falta de productividad sino que "algunos acopian por especulación", sin distinguir si se trata del sector productor o de los distribuidores.



En la práctica y por el famoso "por las dudas", la maquinita de la remarcación ya empezó a funcionar mientras desde el Gobierno nacional hacen intentos por frenar la suba de precios, como el plan "Precios Cuidados", aunque ya una cadena nacional con sucursal en San Juan dio a conocer que decidió retirarse del programa ante la imposibilidad de mantener la lista de precios acordadas.



Pero no en todas las cadenas de supermercados hablan de remarcación, al menos todavía. Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de la cadena Walmart y Changomas, con 3 sucursales en la provincia y 106 bocas de expendio en el país, dijo que "aún no han llegado listas de precios con incrementos".



Máximo Romero Victorica, director del Híper Libertad, expresó que "por ahora no hay subas de precios" y dijo que no tenía problemas de abastecimiento de mercaderías. "Más adelante vamos a ver", reconoció.



Por el tema de las harinas, una importante cadena nacional tenía hasta ayer faltantes y el tema se podía ver en sus góndolas, que tenían una imagen que graficaba el panorama. El encargado del negocio dijo que desde hace días tenía problemas de abastecimiento, aunque no había una razón climática o de falta de producción, sino que más bien se debía a guardar la mercadería hasta ver qué sucede con los precios.



Según cita un diario de tirada nacional, la devaluación de días atrás le puso mayor presión a un mes que, de por sí, venía muy complicado, al menos en el rubro alimenticio. Es porque desde antes de la escalada del dólar las fábricas ya estaban enviando a sus clientes del sector supermercadista nuevas listas de precios con ajustes de hasta un 8%. Y los efectos ya se están empezando a ver.

Las listas

6

Es el porcentaje máximo de incremento de los artículos en las listas que están llegando a los supermercados.

Combustibles

Aunque había temor a que aumentaran los valores de las naftas por la suba del dólar, el Gobierno acordó con las petroleras mantener los valores actuales para los meses de mayo y junio. El acuerdo también busca amortiguar los efectos de los aumentos del precio internacional del crudo.





* Los cinco productos que más aumentaron

De acuerdo a un estudio de la consultora Focus Market, que hizo un relevamiento de las variaciones de precios en los últimos doce meses, se elaboró un ránking con los artículos que más crecieron, incluso algunos con un alza superior al 70%. El rubro alimenticio protagonizó el top 5 de la lista elaborada, de acuerdo a los precios exhibidos en abril de 2018. En primer lugar están las galletas, que exhibieron un aumento interanual del 71,5%, mientras que respecto al mes anterior subieron un 15,6%. El segundo lugar en el ránking lo ocuparon las gaseosas con un 67% de incremento en el último año. En tanto, la leche y la cerveza también mostraron subas superiores al 50%, con un alza del 54,9% y 51,6%, respectivamente.



Dentro de la misma categoría, los yogures tuvieron un incremento del 43,6%, seguidos por la yerba con un 40,7% y muy cerca se ubicó el aceite con un 40,1%. Del otro lado del ránking quedaron las pastas frescas y el puré de tomates con un aumento de precios del 26,4%, el dulce de leche con un 26,5% y los alfajores con un 26,6%. Entre los productos para el hogar, el que más sintió el impacto fue el detergente para ropa con un 39% de aumento.

* Autos, un sector que también sufrirá la suba

Los valores de los 0 km no quedan exentos del fenómeno inflacionario y del tipo de cambio. Y en el sector automotriz analizan que la diferencia de la suba de la moneda estadounidense se traducirá, indefectiblemente, en la lista de precios oficiales con una actualización que no estaba esperada. Tanto es así que la fuerte suba del dólar de la primera semana de mayo obligará a las automotrices a corregir la actualización de valores que ya rige desde los primeros días del mes. La lista de precios se calculó sobre una divisa estadounidense que superaba apenas los 20 pesos y ese valor ahora es superior.



El fenómeno también se debe al alto componente importado en los autos fabricados en Argentina y ni qué hablar de los armados en el exterior.



En este contexto son varias las automotrices que reconocen que ya se están distribuyendo nuevas listas de precios, con aumentos de más del 2%. Se sumarán así a los que ya estaban pautados desde fin del mes pasado.



Javier Fornasari, gerente de France Motors, dijo que el valor de los autos sufre el mismo impacto que el nivel de precios del mercado y que habrá que ver qué pasa en los próximos días.