Llegó la Semana Santa y el precio del pescado no deja de escalar. Hace sólo dos semanas el kilo de filet de merluza fresco se vendía entre $450 y $480 el kilo en las pescaderías de la provincia, y ahora los sanjuaninos se encontraron con que el kilo cuesta entre $550 y $580 en los diferentes locales. En 15 días aumentó un 22% y lo peor para el bolsillo del consumidor es que hoy, o mañana, se espera otro aumento: en la mayoría de los negocios dicen que los proveedores con el cargamento proveniente de la Costa Atlántica, para entregar la carga para el Jueves y Viernes Santo en la provincia, traerá variaciones de 5% al 9%, con lo cual el producto llegará a los $600. Es decir, el doble de los $300 que costaba el kilo en la Semana Santa de 2020. En la pescadería El Vasco aseguraron que alcanzará ese número, o quizá lo supere, a los $620. En los locales dicen que el precio se forma en la costa bonaerense y que los barcos están teniendo poca pesca por estos días, por eso sube. También influye el flete hasta San Juan. ""Ha habido una suba importante en las últimas dos semanas del filet de merluza despinado y entre hoy y mañana estará entre los 550 y los 600 pesos", dijo también German Aguilar, desde la pescadería Aguilar en Pocito. ""Nosotros lo hemos estado vendiendo en 550 la semana pasada y supongo que ahora viene otro ajuste, pero menor", dijo. Agregó que en la última semana hubo bastante movimiento y esperan que se repita estos días, pero admitió que por la situación económica en el local han restringido un poco los pedidos. En Pescadería Gallerano hasta ayer vendían el kilo a $500 pero hoy esperan que llegue más filet de merluza y estiman que subirá a $550 o $580. ""Nos han dicho que hay poca pesca, siempre pasa lo mismo para esta época", contó Guillermo. En la pescadería Todo Fresco el kilo está a $540 y no saben a cuánto vendrá esta semana, aunque indicaron que lo único que va a aumentar es el filet de merluza porque sube la demanda en todo el país y aumenta el precio. ""La venta no está como otros años, porque está muy malo, pero en los últimos días ha repuntado", indicaron en ese local.

A excepción del salmón rosado, que cuesta entre $1.690 y $1.800 el kilo en San Juan, otros pescados y frutos de mar son más baratos.

Por ejemplo, la merluza limpia y eviscerada cuesta entre $249 y $350, los cornalitos rondan entre $420 y $450, y los calamares enteros para hacer rabas están entre $490 y $550 el kilo.

La aletas de calamar, que se cortan en tiritas para la paella, son más baratas -entre $400 y $500-, mientras que el pollo de mar ronda los $550 a $580 el kilo. El salmón blanco entero, que se vende por pieza completa, ronda los $450 el kilo; y el lomito de atún y el pollo de mar oscilan entre $550 y $580 el kilo. Por último, entre los más vendidos, los medallones de merluza sola o con queso se pueden comprar entre $300 y $400 el kilo.

Canasta oficial de Pascuas

Hoy y hasta el 4 de abril comienza a regir la canasta de Pascuas que armó el Ministerio de Producción, a través del Programa "Elegí Bien Compra mejor", de la Dirección de Industria y Comercio, con 15 comercios sanjuaninos, entre casas centrales y sucursales de varios departamentos. Los combos de alimentos tienen hasta 25% de descuento en numerosos alimentos propios de las gastronomía de esta celebración. La novedad este año en que los huevos de chocolate están tan caros es que se podrán comprar kits con los insumos necesarios para elaborarlos en casa.

Los sanjuaninos podrán comprar desde mariscos hasta hamburguesas y medallones de merluza en dos grandes pescaderías sanjuaninas o diversas promociones con combinación de diferentes pastas -fideos, ravioles, sorrentinos o ñoquis-. Todas se entregan con el bolso reutilizable. Hay tres locales que ofrecen paellas listas para llevar a $450, y también combos de rabas, cornalitos y otros frutos, más bebidas para degustar sentados en el salón comercial.