Clima caldeado. Así describen varias fuentes a la relación que viene teniendo el proyecto minero Josemaría con los proveedores mineros del departamento Iglesia, a punto que no hace mucho tiempo, hicieron un corte de ruta para reclamar la atención de los ejecutivos de Lundin, la empresa propietaria del emprendimiento de cobre en el Norte sanjuanino. Ese malestar llegó a oídos de Fernanda Ávila, secretaria de Minería de la Nación, quien estuvo en San Juan la semana pasada en una feria del sector. En ese lugar prometió juntar a las partes, que es lo que va a ocurrir hoy a partir de las 9.30 de la mañana. Los pequeños empresarios de Iglesia, pero también de Jáchal y algunos del departamento Calingasta, ven que Josemaría demora su plan de negocios y que no les comparte información para llegar preparados al momento de iniciar la construcción de la mina.

La compañía minera ha negado versiones sobre contrataciones fuera de la provincia, pero los dueños de minipymes de San Juan insisten en que ya hay camionetas de varias firmas dando vueltas por la provincia, de que hay presupuestos que han pedido a varias firmas de Mendoza, o Córdoba, por ejemplo. Aseguran además, que lo que quieren es conocer el plan de negocios de Josemaría, para poder asociarse y ser competitivos y se quejan de que ese pedido aún no ha sido escuchado.

El Gobierno provincial reunió hace un par de semanas a los empresarios con los ejecutivos de la compañía minera, y hubo reclamos de todo tipo. Cuestionaron las subcontrataciones que están realizando empresas que se alzaron con licitaciones grandes, y se quejaron por firmas foráneas que ya se impusieron -o que creen que se van a imponer-.

En aquél encuentro, producido el 23 de septiembre pasado, Los empresarios le enrostraron a Josemaría no tener un canal directo de comunicación, y de ''mails sin respuestas''. Uno de los temas más álgidos que plantearon los proveedores chicos, es que las grandes empresas con contratos están subcontratando a firmas de otras provincias. Señalaron a Milicic, que ganó la licitación de movimientos de suelos. Raúl Anfuso, de Fabricaciones Militares, se quejó de que a pesar de haberle presentado a esa firma un precio 20% más barato para hacer voladuras, fue desplazado por una empresa que no es sanjuanina. 'No nos gustaron los fundamentos que Milicic nos puso para dejarnos afuera. Estamos en Jáchal con una planta de 40 jachalleros, más otro tanto en San Juan, y haciendo una apuesta fuerte de inversión en la provincia de U$S 8 millones', dijo el directivo.

Otros proveedores reclamaron a la operadora del proyecto de cobre iglesiano Josemaría que intervenga para que esta firmas grandes contraten a las chicas, del denominado "anillo 1'' en Iglesia y Jáchal. La licitación para la provisión de productos de limpieza y fumigación en las oficinas que Josemaría tiene en Iglesia y en Angualasto (La Rioja) también fue criticada. Una proveedora iglesiana puso en duda lo que dijo Josemaría, de que la firma que se alzó con el contrato -de la capital sanjuanina- ofertó con una diferencia de precios superior al 150% frente a oferentes iglesianos y jachalleros, firma que se alzó con el contrato -de la capital sanjuanina- ofertó con una diferencia de precios superior al 150% frente a oferentes iglesianos y jachalleros.