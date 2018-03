En la tierra del buen vino, los sanjuaninos han dejado de beber un importante volumen en el último año, de prácticamente 600 mil litros. Es a razón de 1 litro menos por habitante, suponiendo un escenario irreal lógicamente, donde hay que restar los niños y algunos adultos que no lo toman.



De acuerdo a las últimas cifras difundidas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en enero se comercializaron en el mercado interno de San Juan 11,6 millones de litros de vinos, lo que significó una caída del 4,8% respecto a los 12,2 millones registrados en enero de 2017.



El descenso es fuerte teniendo en cuenta dos factores: uno, que se viene de un año -el 2017- donde había aumentado un 3% la comercialización frente al año anterior (ver infografia). Y dos, que la comercialización en todo el país en enero subió un 1,3% respecto al 2017, traccionada por provincias con menos historia vitivinícola que San Juan (ver aparte). En vinerías y distribuidoras locales consultadas admiten que la baja se nota efectivamente en la facturación, y lo atribuyen -tal como se viene comentando desde hace un tiempo a nivel nacional-, a que la cerveza viene creciendo en popularidad y ventas, y al aumento de precios que han tenido los vinos, que van del 30 al 40 % en los últimos 12 meses. En los negocios dicen que lo que mantiene la venta de vino son los envases que rondan los 100 pesos, y que en cambio ha bajado notoriamente la salida de los buenos varietales de guarda que trepan a los 200, 300, y más pesos. Las estadísticas oficiales corroboran ese dato: según el INV, el 94% de los litros despachados a mercado interno correspondió a vinos sin mención varietal -aquellos que en la etiqueta sólo indican que se trata de un "tinto" o un "blanco", un segmento que muestra una merma del 3,7%. El 5,9% fue vino varietal, con una baja del 20,9% en las ventas. El mínimo porcentaje restante es de los espumosos. En cuanto a la presentación, el 88,3% de las ventas se realizó en envases multilaminados, es decir, el clásico tetrabrick. Le siguen en importancia las botellas con el 10,1% y las damajuanas con el 1,4%.



A la hora de buscar razones sobre esta caída, Javier Moreno, de la vinería Vitis; dijo que esta relacionada con la cerveza y el precio del vino que es más caro. ""Antes casi no vendíamos cerveza y ahora es increíble, gran parte de nuestra venta está en ese producto, y sobre todo en latas", aseguró.



Respecto a los precios, señaló que hace dos años, de cada 100 botellas vendidas el valor promedio era de $131 y hoy ese promedio es de $98.""Eso indica que se venden vinos más baratos".



Daniel Tortosa, desde la vinoteca Vinos y Artes, considero que la caída de ventas es mayor, de casi el 40%, aunque en su caso lo atribuye a una baja del turismo a San Juan dado que el 70% de sus clientes son visitantes de otras provincias. ""Se busca mucho el precio y las promociones, en vez de llevar dos botellas grandes, llevan cinco de 375 centímetros cúbicos", comentó. Tortosa añadió que la venta promedio es de 100 pesos y que los vinos de gama media y alta que superan ese valor ""han bajado muchísimo la venta". En una distribuidora que prefirió no difundir su nombre agregaron que el gran repunte en el último año lo dio la cerveza, con un aumento del 40% de ventas en ese negocio. ""Y eso que no tenemos cerveza artesanal que es lo que está de moda y dicen que más se vende", añadió el encargado del local. Aquí también señalaron el precio como un factor determinante: una buena cerveza sale $80 o menos, y un buen vino ronda los $200.

La cerveza le ganó a gaseosas y vino

Según la consultora porteña Investigaciones Económicas Sectoriales, en 2017 el nivel de consumo de bebidas gaseosas fue el más bajo de los últimos 11 años, mientras que el consumo interno de vino tuvo una merma del 5,3% en 2017, al totalizar 8,6 millones de hectolitros, (el menor en 18 años). La cerveza aumentó sus ventas internas un 3,3%.

En todo el país



* Totales: La venta de vino en el mercado interno en enero de 2018 fue de 60.161.100 litros, un 1,3% más que igual mes de 2017.



* Envases: Aumentó 3,3% la venta de vino en botella y 0,7% en tetra. Cayó el 11,2% en damajuanas, el 26,1% en Bag in Box y el 65,5% en otros envases.



*Provincias: Mendoza tuvo una merma del 1,9% interanual. Otras provincias como La Rioja y Catamarca, aumentaron el consumo interno un 123,3 y un 18,7% respectivamente.



*Sin mención varietal: representaron el 79,4% del mercado interno, con un aumento interanual del 2%.



*Varietales: Constituyeron el 17,2% del volumen total despachado, con una suba del 2,6 % interanual.

Comercialización

0,3 por ciento cayó la comercialización total del volumen de vinos en enero de 2018 respecto a igual mes de 2017, incluyendo el fraccionado y el granel; y los mercados interno y externo.