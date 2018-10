Apoyo. Las empresas dedicadas a la actividad papelera figuran entre las principales beneficiadas por la ayuda del Gobierno sanjuanino al transporte de cargas generales.

Desde octubre del año pasado, cuando un grupo de 11 empresas sanjuaninas empezaron a usar el subsidio al flete para las cargas, la cifra se duplicó porque hasta ahora suman 23 las firmas que ya cobraron el beneficio, por un total de 8 millones de pesos que salen de las arcas provinciales. Como la ayuda recién la perciben las compañías después de realizada la operación, con el inicio de un expediente que se gestiona en el Ministerio de la Producción, en el área reconocieron que la cancelación del monto puede llegar a demorar hasta 2 meses. "Hay algunos trámite atrasados, pero todos terminan cobrando", dijo el ministro Andrés Díaz Cano, quien no dio cifras de las operaciones en mora.



La ayuda les viene muy bien a las empresas en épocas en las que el aumento del costo de los fletes asciende a un 45% en lo que va del año (ver aparte).



Se trata de una herramienta nueva que puso en marcha el Gobierno local el año pasado para apoyar al sector industrial y agrícola y colaborar en un aspecto tan sensible como las cargas, para atenuar el impacto que tiene en ese ámbito la distancia de la provincia con los grandes centros de consumo.



Tomando en cuenta que Buenos Aires es el principal destino de las mercaderías locales, y que un flete a aquella provincia está en el orden de los 40.000 pesos, la ayuda que recibe una empresa es de 9.300 pesos si se trata de carga a granel, y de 11.200 pesos si está embalada o fraccionada.



Para determinar el monto de la ayuda se aplica una fórmula que tiene en cuenta el valor del litro de nafta súper, las toneladas transportadas y el índice de distancia, si e carga a granel. En el caso en que esté fraccionada, además del valor del combustible líquido y de la distancia se consideran los metros cúbicos transportados.



Desde el ministerio no quisieron dar el listado de empresas beneficiadas, pero dijeron que las del rubro textil, plásticos y las papeleras lideran el ranking de firmas que hicieron uso de la ayuda. Otras fueron las autopartistas, calzados, químicas y mineras.



Entre los principales requisitos para hacer uso del beneficio se encuentran que las firmas deben desarrollar su actividad económica en la provincia y deben tener su domicilio real o social y fiscal en San Juan. Lo primero que deben hacer las empresas es inscribirse en la Dirección de Industria y Comercio, en el 4to. piso del Centro Cívico.

El plan del Gobierno tiene el nombre oficial de "Programa de estímulo al transporte".

El costo del transporte de cargas sufrió en septiembre una suba del 12,71%, según el relevamiento que todos los meses elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Con una variación del 45,26% de enero a septiembre de 2018 y un preocupante incremento anual acumulado del 57,13%, las cifras son la expresión de la preocupación y la incertidumbre por el futuro económico que atraviesa el sector.



Además de la fuerte suba de los combustibles, del orden del 23%, los otros rubros que arrastraron el aumento del índice son los más vinculados a la magnitud del ajuste cambiario, entre los que se destacan el material rodante, que exhibe una notoria suba mensual 21,85%, y las reparaciones que treparon un 14,98 %. El ítem lubricantes, por su parte, presenta el mayor aumento mensual con casi 30%, en tanto que neumáticos también se incrementaron un 19,75