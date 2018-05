El dólar opera estable este miércoles a $ 25,48, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

La divisa volvió a apreciarse el martes, en sintonía con el mundo, al tiempo que los problemas políticos en Brasil e Italia conspiraban contra los mercados emergentes y alentaban la aversión al riesgo. En este contexto, el billete ascendió ayer 23 centavos.



En la plaza paralela, en tanto, el blue cerró estable a $ 25,85, aunque durante la rueda tocó su máximo intradiario en los $ 26, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" avanzó 19 centavos a $ 24,93.



El billete acompañó la evolución del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 13 centavos a $ 24,84 en una jornada en la que ventas de bancos oficiales recortaron el alza sobre el final, teniendo en cuenta que tocó máximos en $ 24,95.

En el mercado de dinero entre bancos, el call-money operó estable 37,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 183 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se negociaron el plazo de 23 días a 39,85% y la de 176 días al 38% TNA.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 2.461 millones, más del 55 % se operó entre mayo y junio, a $ 24,935 y $ 25,61 con una tasa de 69,80% y 35,36 % respectivamente. Por último, las reservas del Banco Central cayeron este martes u$s 1.015 millones hasta los u$s 50.915 millones, tras la cancelación de obligaciones con el Club de París por u$s 459 millones.