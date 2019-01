Una zona de Chimbas, en calle Mendoza y Oro, donde se han asentado vendedores informales. El centro comercial del departamento está afligido porque asegura que no pueden competir con los precios de vendedores que no están formalmente establecidos.

Varios centros y cámaras comerciales de la provincia manifestaron ayer la preocupación por la presencia de vendedores ambulantes y temen que la competencia desleal de estas personas les impacte negativamente en las ventas de Reyes que de por sí están flojas esta temporada. La excepción se da en el comercio de Pocito, donde la entidad que nuclea a los negocios acordó una estrategia preventiva con la Oficina de Empleo de la municipalidad, y este año directamente no se permite la venta ambulante en la zona comercial. Así lo aseguró Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Pocito, quien agregó que desde hace unos días los inspectores municipales están dando vueltas y prácticamente han desaparecido los manteros y ambulantes de esa jurisdicción. ""Todos tenemos derecho a trabajar, pero en igualdad de condiciones. Eso lo entendió la comuna y se hizo una campaña de prevención en medios de comunicación y mediante rondas de inspectores en la semana", explicó. Hasta ahora la estrategia ha dado resultado, ""quizá ocurra algún caso, pero seguramente van a ser los menos", afirmó el dirigente. En la Cámara de Comercio de San Juan confían que los inspectores no dejarán que se instalen manteros porque la municipalidad atendió el pedido de incrementar la presencia de inspectores hasta el mediodía. Pero el titular de la entidad, Hermes Rodríguez, dijo que ""el problema lo vamos a tener con un grupo de senegaleses y otros ambulantes, que apenas se van los inspectores se asientan en las veredas, principalmente en calles Libertador y Tucumán". Valoró en cambio el operativo de ordenamiento de estacionamiento y seguridad que prestará hoy el personal del Eco y monitores urbanos junto a la Policía, y que en el turno tarde el Eco prestará servicio sin tarifar. En otros departamentos el comercio está muy afligido por la competencia que tendrán hoy y mañana con la venta ilegal y no han encontrado respuesta en sus respectivas comunas para mejorar el control. ""Aquí vienen pagan un permiso a la comuna por día y en vez de deambular se instalan en la vereda, como un comercio pero sin las disposiciones impositivas y de salubridad", lamentó Marcelo Rosas, de la Cámara de Comercio de Chimbas. Opiniones similares vertieron Leonardo Meles y Carina Quiroga, de los centros comerciales de Caucete y Rawson respectivamente. Ese último pidió al municipio que prohíba la venta ambulante pero no tuvieron respuesta. Marcelo Vargas, de la Cámara de Comercio del Interior, dijo que para el Día del Niño se instalaron entre 115 y 140 puestos informales en Rawson y calculó que la venta "en negro" rondó los 2 a 3 millones de pesos. Añadió que los mayoristas de juguetes venden hasta las 5 de la mañana y le dan lo que queda a comisión a ambulantes, ""llegando a instalar 30 a 40 puestos en Caucete, Jáchal, Media Agua y las afueras de Capital".

Ventas, con expectativas moderadas



Los diferentes centros comerciales de la provincia son cautos con las expectativas de ventas para Reyes. La facturación para Navidad no fue la esperada, estuvo floja, y ahora creen que los tickets promedio no serán muy altos, y que rondarán entre los $600 y los $300, según las zonas.



Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan dijo que ayudará la estrategia de la Cámara Argentina del Juguete que mantuvo la suba del 20 al 25% interanual desde el día del Niño, y señaló que los importados tendrán precios más caros. En Capital suponen que el ticket promedio será de $600. ""Somos reticentes, sabemos que los montos van a ser muy inferiores a lo que eran antes", dijo Carlos Fernández, desde la Cámara de Comercio de Pocito, donde estiman que el ticket rondará este año entre $300 y $500. ""Aquí los comercios no se han provisto de juguetes más caros", agregó. Carina del Valle Quiroga, desde el Centro Comercial e Industrial de Rawson; señaló que las expectativas en ese departamento "no son muy buenas". Dijo que todos los rubros se mueven "poco".

Los horarios

Capital

La Cámara de Comercio de San Juan informó que hoy atienden de corrido, de 9 a 21; y mañana de 9 a 13 jugueterías, polirrubros, indumentaria, calzado para niños y afines. El resto de comercios hoy abre de 9 a 13 y de 17 a 21.

Chimbas

La Cámara de Comercio de Chimbas informó que hoy se extiende una hora a la noche la atención al publico, pero no atenderá de corrido: el comercio abre de 8,30 a 13,30 y de 17 a 22. Mañana de 9,30 a 13,30.

Caucete

El Centro Comercial de Caucete informó que hoy el comercio atenderá hasta 2 horas más de lo habitual de noche, cerrando a las 22 o 23 horas. No atenderá de corrido. Mañana se abrirá medio día.

Rawson

El centro comercial e Industrial de Rawson informó que hoy la atención al público será de 8,30 a 13,30 y de 17,30 a 22,30. Solo las jugueterías y regalerías estarán de corrido. Mañana se abrirá de 10 a 13.

Pocito

El Centro Comercial de Pocito informó que los locales extenderán los horarios de atención al mediodía y también a la noche: abrirán hoy de 8,30 a 13 y de 17 a 22. El domingo se atenderá medio día de 9 a 13.