Reunión. En la mesa que presidió el encuentro con legisladores y público participaron tanto los directivos de Ecogas, a la izquierda, y del Enargas, a la derecha.

El representante del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Claudio De la Fuente, el organismo de contralor del servicio de gas, dijo ayer que han iniciado el procedimiento para cobrarle una multa a Ecogas por la facturación con consumos estimados. Fue luego de una auditoría en la que detectaron que hubo una "inusual" cantidad de boletas de ese tipo en San Juan. Además, tanto a pedido de los diputados nacionales y provinciales, el funcionario de la empresa de control sostuvo que evalúan disponer que se anulen las últimas facturas con esas mediciones.



Para que se haga efectivo el cobro de la multa, que es una sanción económica que todavía no está calculada, Ecogas debe hacer un descargo y si la respuesta no satisface a Enargas, se aplicará en la práctica. Hasta ahora, todo indica que la sanción se hará efectiva.



El conflicto se generó cuando a principios de este mes los usuarios del gas en la provincia, que son 110.000, empezaron a recibir boletas en las que, en lugar de la medición que debe hacer Ecogas cada dos meses, aparecían consumos estimados, que hasta triplicaban en algunos casos las facturas anteriores, incluso con montos exorbitantes de hasta 20.000 pesos, dijo el diputado nacional Walberto Allende. Él fue uno de los promotores, junto a los legisladores nacionales Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, de una reunión que tuvo lugar ayer en la Sala de Vicegobernadores de la Cámara de Diputados, en la que participaron también el vicegobernador Marcelo Lima y legisladores provinciales. Fue para tratar el problema, por lo que al encuentro fueron convocados el director de Operaciones y Finanzas de Ecogas, Daniel Rivadulla, y el gerente de Relaciones Institucionales de Enargas, De la Fuente.



En su exposición, Rivadulla explicó que la posibilidad de realizar una estimación del consumo de los usuarios está prevista en el reglamento del servicio y que se da cuando no pueden acceder al medidor. Aclaró que la lectura está tercerizada y que la hace una empresa contratista y que para hacer la facturación se tienen en cuenta los consumos históricos del usuario. Pero, a raíz del conflicto generado, habían hecho un operativo de revisión desde el viernes al domingo del fin de semana pasado, que les había permitido determinar que hubo 1.500 casos con consumos estimados, que representan el 0,4% de la facturación de la compañía de enero a julio de este año. Y que en poco más de 1.100 casos, el consumo real fue superior al estimado.



De la Fuente, de Enargas, recordó que ante cualquier duda, el usuario debe hacer el reclamo ante Ecogas y si no está satisfecho con la respuesta, puede concurrir a las oficinas de Enargas, en la calle Mitre 177 Este. "Mientras está el reclamo pendiente, el usuario no debe pagar y no se le puede cortar el servicio", dijo el directivo. También manifestó que la decisión de iniciar el cobro de una multa fue por una auditoría propia de la facturación local.



En el desarrollo de la reunión, el que se mostró muy molesto con la situación fue el diputado Allende, quien dijo que "la estimación de la factura se ha convertido en una cosa normal" y agregó que "se ha producido un gran daño a muchas familias, que pueden quedar afuera de la tarifa social". Más adelante sostuvo que "de qué vale hacer el reclamo si desde Córdoba hacen un cálculo y cobran lo que se les da la gana".



El diputado Mario Tello dijo que "la estimación es algo erróneo y no preciso, que afecta al bolsillo de la gente".





>Usuarios

110

Son los miles de clientes que tiene la empresa Ecogas en la provincia. Otros 400.000 hay en Mendoza.

>Casos

1.500

Es la cantidad de casos que dicen en Ecogas en los que practicaron facturaciones estimadas por no tener los consumos.

>Lecturas

Ecogas está autorizada a confeccionar facturas con consumos estimados, según el reglamento del servicio, pero sólo para casos excepcionales, cuando el personal no puede acceder al medidor del usuario. La tarea de la toma de los números no la hace con personal propio, sino a través de una contratista.

Las dos voces

DANIEL RIVADULLA Ecogas

"Para evitar que se puedan repetir estos problemas estudiamos la posibilidad de colocar medidores inteligentes, que permitirán hacer las lecturas a distancia. No son de fabricación local, hay que importarlos y estamos esperando la autorización para poder ingresarlos al país".

CLAUDIO DE LA FUENTE Enargas