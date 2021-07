Por primera vez, ayer se realizó una reunión virtual entre las principales cámaras productivas de San Juan con funcionarios nacionales de AFIP, y el empresariado no dejó pasar la oportunidad: le presentó un rosario de pedidos, la mayoría relacionados con obtener flexibilizaciones tributarias que les permitan una bocanada de oxígeno para sobrellevar la crisis desatada por la pandemia. Incluso no faltó un encontronazo político, cuando Gustavo Fernández, de la Unión Industrial y dirigente de la oposición (del partido Dignidad Ciudadana), pidió al ente recaudador "dejar de cazar en el zoológico", y Luis Desalvo, desde AFIP, le salió al cruce recordándole la "herencia" recibida de la anterior gestión. El encuentro fue posible gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, quien hace un mes participó en el Espacio de Diálogo Institucional que propone AFIP a los consejos y allí pidió esta reunión. Participaron empresarios de la Mesa Productiva (industriales, mineros, construcción y exportadores) y de la Federación Económica. También estuvo la ministra de Hacienda, Marisa López, con funcionarios de su cartera. La número 2 de AFIP, Patricia Vaca Narvaja, tuvo una breve intervención, dijo que las peticiones son decisiones políticas y serán elevadas al Gabinete. Sobre las quejas a la operatividad del sistema admitió que el organismo cuenta "con infraestructura medio vieja", que están trabajando para "modernizar los fierros", y pidió disculpas por los inconvenientes. Carlos Landa, titular del CPCE, dijo que este es un reclamo unánime de todas las reparticiones ante las exigencias virtuales.

Entre una docena de peticiones, los empresarios solicitaron la ampliación de la moratoria vigente ya que hay muchas pymes que aún no logran superar las dificultades económico-financieras que desató la pandemia y necesitan hacer frente a gastos corrientes. Además, se solicitó coordinar con el Banco Central para que mientras dure la pandemia, las deudas previsionales no sean un obstáculo para tomar créditos en el sistema financiero, tal como ocurrió en el 2020. Dino Minnozzi, de la Federación Económica, también pidió rever esta exigencia para los libre-deudas de constructoras y así poder participar en licitaciones. Hugo Goransky, de la Unión Industrial, solicitó el restablecimiento del decreto 814 que permitiría pagar menos impuestos a pymes alejadas de los puertos, y pidió que los bonos argentinos que las pymes importadoras se vieron obligadas a comprar, puedan ser tomados por AFIP para el pago del impuesto a las ganancias. Las empresas vitivinícolas pidieron que las deudas tributarias de todo el año pasado, y hasta julio de 2021, se paguen en doce cuotas a partir de que cobren las ventas de vino a granel. El momento tenso se dio sobre el final. Debido a que los técnicos de la AFIP rechazaban los pedidos, por ir contra las normativas vigentes, el industrial Fernández les inquirió con fuerza que las revisaran ante la situación excepcional de la pandemia. Consideró "desproporcionada" la aplicación de algunas normativas y pidió "flexibilizaciones". El dardo lo tomó Desalvo, asesor de AFIP, quien disparó que la actual gestión se hará cargo de la pandemia sanitaria pero pidió no olvidar "la pandemia económica" que dejó el macrismo "con más de 45 mil pymes en la calle" y que ahora hay necesidad de recaudar porque se rifó el dinero del préstamo "exorbitante" del FMI.

Trabajadores temporarios

Un planteo expresado desde diversos frentes, al que incluso terminó plegándose la ministra de Hacienda Marisa López, es el de la necesidad de establecer un régimen especial para los trabajadores temporarios de cosecha. Se abordó el problema de que esos trabajadores se niegan a ser registrados en épocas de cosecha porque dejan de cobrar durante el lapso que son "blanqueados" los planes asistenciales. Aunque luego los cobran en forma retroactiva, los cosechadores no lo aceptan. El tema lo planteó el especialista Diego Hagman y fue confirmado luego por el titular de la cámara olivícola Gonzalo Lenzano. Vaca Narvaja dijo que propondrá que no dejen de cobrar la asignación en ningún momento.