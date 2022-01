Si bien tras la firma del Consenso Fiscal 2022 entre gobernadores y Nación, el ministerio de Hacienda de San Juan salió a anunciar que no aumentará impuestos aunque ese acuerdo lo habilita, en los últimos días han crecido las quejas y malestar en el sector empresarial sanjuanino porque creen que sí tendrán que pagar más cuando vendan en otras provincias. Hablan concretamente de Ingresos Brutos, un impuesto que no sólo se paga cuando se vende algún producto en la provincia, sino que también hay que pagarlo cuando se comercializa en otras jurisdicciones. Cuando un industrial, bodega, agricultor o cualquier empresa local sale a vender su producto en otra provincia debe pagar Ingresos Brutos convenio "Multilateral" (ver recuadro), y los empresarios están convencidos que el Consenso Fiscal abre la puerta para que muchas provincias apliquen subas discrecionales, aumentando la presión fiscal y haciéndoles perder competitividad al sector productivo. Las quejas se han multiplicado en todo el país y en San Juan no fue la excepción. Hubo una catarata de mensajes en los chats de industriales y empresarios por Whatsapp, sobre todo los de la Unión Industrial Sanjuanina. Gustavo Fernández, miembro de la entidad además representante en la mesa Pyme de la Unión Industrial Argentina, comentó que la provincia ha dicho que no va a aumentar los impuestos "y la verdad que por los números del presupuesto no necesita hacerlo", pero indicó que el problema es que muchos empresarios sanjuaninos -sobre todo los industriales- están inscritos dentro del convenio multilateral y pagan ingresos brutos en varias provincias. ""El Consenso Fiscal les ha habilitado a las provincias a aumentar más los Ingresos Brutos y eso es preocupante. Hay mucho enojo", dijo el empresario, quien agregó que a eso se suman también los impuestos a los Bienes Personales y el posible nuevo Impuesto a la Herencia. A nivel nacional la Unión Industrial ya salió a criticar la medida asegurando que va en sentido contrario de las medidas que se necesitan para impulsar la reactivación económica y la inversión productiva. Pero los tapones están de punta, y Fernandez informó que el próximo 4 de enero habrá una reunión técnica entre la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior nacional, Silvina Batakis, y el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; para ampliar los puntos de interés del sector industrial respecto a las implicancias del texto del acuerdo. Además el grupo "Pymes" que también integra San Juan, propone hacer alguna declaración respeto a que las alicuotas de las pymes no pueden sufrir incrementos. Desde otros sectores, como el bodeguero, también hay malestar. Augusto Martín Berzencovich dijo estar ""enojado porque son excesivos los impuestos, es muy alta la presión impositiva", y también se manifestó preocupado porque estas medidas ""desalientan los planes de inversión y crecimiento de cualquier empresa; y eso a la larga es caída de inversión, mano de obra, salario, y consumo". Mario Pulenta por su lado también manifestó su preocupación: ""Ya no se resisten más impuestos, las empresas no podemos ser la variable de ajuste", criticó.

Convenio multilateral



Rodolfo Zunino, presidente de la comisión Impuestos, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, explicó que el convenio Multilateral de Ingresos Brutos "es la categoría de contribuyente mediante la cual debe tributar quien desarrolla su actividad en al menos en una de sus etapas, en dos o más jurisdicciones". Explicó que si una bodega por ejemplo vende en Mendoza y en San Juan, tiene la obligación de inscribirse, y la venta la tiene que distribuir en forma de impuesto en las dos. Añadió que la pandemia generó que muchos contribuyentes pasen a ser de convenio multilateral por ejemplo al comenzar a realizar ventas por internet, y quedan alcanzados por ingresos brutos en varias provincias. Zunino dijo que el acuerdo fiscal "repotencia la Presión Tributaria".