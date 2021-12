Para los principales referentes del agro y la industria productiva sanjuanina, el tema del agua y la sequía extrema que abrasa a la provincia esta temporada es la preocupación prioritaria, y todos los pedidos a Ariel Lucero, el nuevo ministro de Producción y Desarrollo Económico que asume hoy, giran sobre ese escenario. Fondos, y una vuelta de tuerca a los actuales créditos para incorporar riego presurizado, para ampliarlos a más hectáreas y sin topes de montos, son las demandas que están en agenda en las entidades agroindustriales. La mitad de los consultados también pide un cambio rotundo en cuanto a la distribución del recursos hídrico, para que pase al manejo del ministerio de Producción bajo el argumento de que son los productores quienes más saben del problema. Todos están preocupados por la baja producción y el impacto en la economía provincial que acarreará la crisis hídrica, y quieren soluciones a corto y mediano plazo. ""El problema más grave es el agua y hay que poner el foco en los préstamos de tasas subsidiada del gobierno, debe haber más líneas, más amplias y en forma continua", opinó Nélson González, presidente de la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola (CPEC), quien solicitó además gestiones para que entren más rápido al país las cintas de riego que son importadas. Calcula que el 60% del sector cuenta con riego por goteo en los cultivos y considera que urge llegar al 100% "para hacer más eficiente el riego".

Los referentes viñateros José Molina, (Cámara de Productores Vitícolas), Pablo Martín (CPEC), Juan José Ramos (AVI) y Eduardo Garcés (Federación) se centran en la necesidad de que la distribución del agua esté en la órbita de Producción y no en el ministerio de Obras. ""Producción tiene que estar involucrado, ya está demostrado el fracaso de no trabajar en equipo", dijo Molina, quien agregó que además debe haber factibilidad energética para usar las perforaciones de agua subterránea. Martín le pide al nuevo ministro que "interceda para que la distribución y el fuerte financiamiento al sector privado se ejecute rápido". Garcés y Ramos consideran prioritario que de la distribución de agua se encargue el Ministerio de Producción. Ramos además pidió no otorgar nuevas concesiones de agua, que se pongan en marcha los pozos prometidos cuanto antes y créditos más accesibles para riego por goteo. ""Hay que cambiar el mecanismo obsoleto de regar por canales, por el de tuberías y que todo el agro tenga riego presurizado", dijo Ramos, quien también pidió la sanción de la ley de emergencia hídrica nacional para que lleguen fondos y ventajas impositivas.

Hay sectores que anticiparon que van a esperar a reunirse con el Lucero para dar a conocer los temas coyunturales, como es el caso de Antonio Giménez, desde la Cámara de Comercio Exterior, quien lo hizo extensivo a la Mesa de Productividad (Minería, Construcción e Industria). Mario Pulenta, titular de la Cámara de Bodegueros, también espera un cara a cara previo con Lucero, pero anticipó que para su sector "lo más importante es riego, promoción y un plan de desarrollo conjunto". En la Cámara Olivícola aseguran que el 90% de productores cuentan con riego por goteo, pero la aspiración es llevarlo al 100%. ""Hay un pequeño grupo que no se suma por falta de fondos o porque no pueden acceder a los créditos y vamos a pedir por eso", dijo su presidente, Gonzalo Lenzano.

Para Ángel Leotta, titular de la Cámara Vitivinícola (bodegas trasladistas), también es prioridad declarar la emergencia hídrica nacional, ""para acceder a fondos a tasa subsidiada para arreglar perforaciones existentes, o implementar reservorios". Como el resto, se pliega al reclamo de facilitar más las líneas de créditos subsidiadas, para que sean sin límite de hectáreas o de cantidad de fondos; y además sostiene que deben contar con garantías más flexibles: que en lugar de tener que presentar hipotecas, se acepten los cheques de terceros.

OTROS PLANTEOS

El sector olivícola reclama contar con herramientas financieras para hacer más sustentable la matriz energética, es decir; poder hacer más uso de energía solar y menos de energía convencional. Y como las bodegas, piden difusión y promoción de la producción del sector; en conjunto con Turismo.

Las bodegas trasladistas piden eliminar los contratos de compra venta de uvas para la próxima cosecha y la apertura de una línea de créditos, con años de gracia; para equipamiento de frío en las industrias. Leotta también pide impulsar el proyecto presentado por coviar para instalar una destilería de alcohol en San Juan y que el nuevo ministro -que por ley será director titular de coviar- se integre más a la entidad del vino. Al respecto, desde la Asociación de Viñateros Independientes reclaman que el ministerio pida que la coviar sea sustituida por un organismo que contemple la rentabilidad de toda la cadena productiva. Ramos además demanda que desaparezca el porcentaje de diversificación vitivinícola con Mendoza porque la industria del mosto ya esta establecida, y para la cosecha que viene opina que el gobierno debe concertar un precio de uva base -quieren a $40 el kilo de común y a $70 las varietales- por que este año habrá escasez de producción. Por su lado, los viñateros del Cpec piden que se instrumenten rápido y sin burocracia, créditos de cosecha, acarreo y elaboración.