Recorrida. La embajadora de Venezuela en el país, Elisa Trotta, observó con detenimiento todos los procesos de producción en la planta de Lomas del Sol en Albardón. Estuvo acompañada de Francisco Paladini, dueño de la firma.

Las puertas del contenedor con 26 toneladas de alimentos proporcionados por la firma sanjuanina Lomas Del Sol se cerraron minutos después del mediodía de ayer con destino Venezuela. Si bien se espera que el primer cargamento con ayuda humanitaria que sale desde San Juan y Argentina llegue sin inconvenientes al país caribeño, la reciente embajadora nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, no lo pudo confirmar. Elisa Trotta estuvo en San Juan supervisando en persona el envío solidario y en diálogo exclusivo con DIARIO DE CUYO explicó que "no hay ningún tipo de acuerdo con el régimen de Maduro para el ingreso de la ayuda porque insiste en que no hay ninguna crisis humanitaria en Venezuela". Así, la representante venezolana reconocida por la administración de Mauricio Macri como tal, indicó que "estamos tratando por distintos mecanismos para que ingresen las donaciones vía Colombia, con la colaboración de distintas ONGs y la Comisión de Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional".



Además de agradecer la entrega realizada por la empresa de la familia Paladini, que en su planta de Albardón tiene a la producción de pasas como principal actividad, ya que suma otros 30 alimentos, Trotta criticó con fuerza al gobierno de Maduro al que tildó de usurpador. Indicó que la crisis humanitaria que se vive en su país afecta a 500 mil personas que se encuentran en riesgo de muerte por desnutrición y que hay tres millones y medio de ciudadanos que se han visto forzadas a dejar el país en los últimos años. Por otro lado, apuntó que Guaidó busca lograr un proceso de transición pacífico con el régimen bolivariano y que para eso es clave el apoyo internacional, tal como lo ha reflejado el Grupo de Lima, la unión de países entre los que se encuentra Argentina, Chile, Brasil, Canadá y Colombia, entre otros, unidos con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis (ver textuales).



Junto a Trotta, llegó a San Juan el subsecretario de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública de la Cancillería, Tomás Kroyer. El funcionario explicó que el envío de la mercadería se realiza a través de la comisión de Cascos Blancos, que es "la herramienta de ayuda humanitaria internacional de Cancillería. Ellos conocen todos los procedimientos aduaneros, tienen los contactos y la relación con otros organismos y ONGs de otros países". Incluso Kroyer aclaró que Cascos Blancos ha estado en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, lugar a donde llegará el cargamento sanjuanino.



A través de un comunicado de prensa, Cancillería Argentina indicó que el contenedor con 26 toneladas de alimentos, entre los que se encuentra pasas, aceite, productos enlatados, arroz y lentejas, saldrá vía marítima desde el puerto de Buenos Aires hasta el de Cartagena de Indias y desde ahí, hasta Cúcuta, donde estará a la espera de su ingreso a territorio venezolano.



Por su parte, Francisco Paladini, gerente general de Lomas Del Sol, explicó que "lo que buscamos es que este tipo de ayuda, ya sea privada o pública, se replique en distintos puntos. Incluso, gracias a esto, varias firmas nos han consultado cómo lo hemos logrado. San Juan ha sufrido distintas catástrofes y hemos recibido ayuda de pueblos hermanos. Ahora es el momento en que nosotros hagamos el aporte que podamos para Venezuela".



Elisa Trotta

"Toda la ayuda que ha recibido el régimen de Maduro la ha repartido de manera política a través de mecanismos coercitivos. Estamos intentando por distintas maneras que esta ayuda pueda entrar. Hay miles de toneladas que están esperando en distintos puertos del mundo para poder ingresar a Venezuela".

"Nuestro temor radica no sólo en la presencia en Venezuela de países como Rusia, China, Turquía o Cuba, sino en que Maduro siga insistiendo en mantener el poder a costa de los venezolanos. Eso incluye el apoyo internacional por parte de los regímenes que he mencionado que para nosotros representa una invasión".

"La comunidad internacional, los más de 60 países que hoy reconocen al presidente Juan Guaidó, es una comunidad democrática que está intentando, a través de las vías diplomáticas, lograr concretar este proceso de transición de la mejor manera posible, de una manera pacífica y de forma contundente".

"El apoyo a las fuerzas armadas es algo fundamental para poder tener una transición democrática. Se ha decretado una amnistía para todo aquel militar y civil que se ponga del lado de la Constitución. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas se encuentran secuestradas y son rehenes de un régimen que constantemente las amenaza".

"El único mensaje que le puedo dar a todos los pueblos del mundo es la importancia de la conservación democrática y la de cuidar la prensa libre. La importancia de que inclusive los ciudadanos siempre se manifiesten libremente de manera electoral, tal cual lo establezca la Constitución de cada uno de los países".

"Es importante destacar que China tiene una posición neutral respecto a Venezuela. China está en constante contacto con ambas partes y únicamente Cuba ha tenido una injerencia directa de hace muchísimos años en el país, a través del control de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Desconozco las intenciones de Rusia".