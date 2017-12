Largas filas: esa era la postal ayer en una tradicional casa de cambios sanjuanina. Dijeron que durante toda la semana hubo gran movimiento de compra de divisas.



Especialistas del sistema financiero sanjuanino opinaron que el salto de precio que tuvo el dólar el jueves y en las primeras horas de la jornada de ayer tuvo un alto ingrediente especulativo que se sumó a la demanda estacional de la divisa. Pero agregaron que no se repetirá, al menos a corto plazo, sino que habrá que esperar ajustes suaves a lo largo del 2018. Por lo pronto, calculan que el dólar se estabilizará sobre los 19 pesos. Por otra parte, en los supermercados no se esperan ajustes de precios por el movimiento del dólar, salvo que se produzcan maniobras especulativas lo que recién se verá reflejado en un par de semanas (ver recuadro).



Ayer se vio gran movimiento en la capital sanjuanina, con colas en bancos y casas de cambio en busca de divisas, que los expertos atribuyen mayormente a la especulación más que a una necesidad real del billete por las vacaciones por ejemplo. Por el ruido que provocó el recálculo que hizo el equipo económico de la meta inflacionaria para el país en los próximos tres años, el billete verde saltó de 18,85 pesos que cotizaba el miércoles a un récord histórico de 19,46 pesos al cierre del viernes y jueves a primera hora en bancos ($19,90 en casas de cambio locales). Pero al cierre la fiebre bajó y la divisa norteamericana terminó en el Banco Nación con una cotización de 18,40 pesos para la compra y 18,90 pesos para la venta (ver página 10). Los presidentes de las dos entidades financieras que operan en la provincia -Gabriel Notario de San Juan Bursátil SA y Miguel Angel Cañadas, de Global Market Sociedad de Bolsa- coincidieron que se trato de un salto fugaz y que si bien la divisa continuará subiendo en el 2018, lo hará gradualmente, casi a tono con la inflación. ""No creo que la gente salió a último momento a comprar dólares para viajar. Para mí, el 99 por ciento es especulación. Vieron que empezó a subir y salieron a cubrirse", dijo Notario. Añadió que la suba fuerte ya se hizo y que la divisa podrá ajustar unos puntos más para arriba o para abajo, "pero no creo en el corto plazo que vaya a seguir subiendo mucho mas". Cañadas destacó que la "efervescencia" de ayer se produjo porque el equipo económico salió a decir que la inflación será mayor que lo planificado, más que por el efecto que siempre pasa en esta época que hay mayor movimiento de demanda. ""El dólar estaba rezagado respecto a la inflación y por eso también pegó un salto, se produjo este acercamiento a los 19 pesos que para mí estaría bien. No creo que por ahora el dólar esté lejos de esos 19 pesos", sentenció. Es decir, la disparada del dólar también tuvo que ver con que su valor había quedado rezagado respecto al alza de precios. De todos modos, con el cierre de ayer que fue el último día hábil del año, el billete verde logró una suba interanual de 17,39%, lejos de una inflación esperada en torno al 23 o 24%.

Los especialistas consultados señalaron un indicador a tener como referencia del precio que tendrá el dólar en los próximos meses. Se trata de los Contratos de Dólar a Futuro que dan pistas de lo que se puede esperar (ver infografía). Ese indicador indica un valor de 19,27 pesos para enero de 2018 y de 20,71 pesos para junio. Eso indicaría una alza de 8,5% en los primeros seis meses del año, nada descabellado teniendo en cuenta que el gobierno calcula cerrar el 2018 con una inflación del 15%.



""El dólar a futuro normalmente no falla, es un buen medidor para tener en cuenta", dijo Cañadas. ""En general el dólar futuro suele quedar por arriba del dólar real al momento del vencimiento. Pocas veces se ha dado al revés", agregó Notario.

Los precios en las góndolas



Alejandro Donna, presidente de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA), dijo ayer que no van a haber aumentos para las compras de este fin de semana a causa de los vaivenes del dólar. Agregó que en caso de producirse algunos ajustes de precios serán para dentro de dos semanas y responderán solamente a cuestiones especulativas. ""Esto que ha pasado con el dólar es una gran excusa para que grandes distribuidoras y especuladoras retoquen algunos precios, pero no creo que ocurra ahora. Si uno analiza la suba del dólar sólo fue de menos del 10%, sería una excusa para la especulación", sentenció.



Agregó que si bien se han producido subas naturales por la estacionalidad, este año el aumento de consumo creció menos que el año pasado para estas fechas. ""Ni siquiera la compra de último momento se iguala, salvo en provincias con puntos vacacionales", aseguró.