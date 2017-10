Un grupo de analistas económicos sanjuaninos prevén que la inversión productiva se resentirá y se encarecerán los créditos por la fuerte suba de la tasa de interés dispuesta el martes por el Gobierno nacional. Respecto a los efectos que esto causará sobre la inflación no hay coincidencia, aunque tres de cuatro consultados creen que permitirá bajarla. El Banco Central de la República Argentina elevó en 150 básicos la denominada "tasa de política monetaria" que es la referencia para las tasas de interés del sistema financiero, la cual pasó a 27,75% anual, la cifra más alta en lo que va del año (ver infografía). Dos economistas locales -Lucila Avelín Cesco y Américo Clavel- y dos analistas financieros -Miguel Angel Cañada, presidente de Global Market Valores SA, y Gabriel Notario, presidente de San Juan Bursátil SA- coincidieron en que esta medida tienta a las empresas a apostar en activos financieros en lugar de inversiones reales para la creación de fábricas o emprendimientos productivos, como así también vaticinaron que la financiación para las familias y las empresas será más cara. Lucila Avelín cuestionó que hasta el momento todas las inversiones se han mantenido en el plano financiero "y eso es por la subida de las tasas" y destacó que el desafío del gobierno va a ser que esas inversiones se trasladen al plano real para que empiecen a abrir fábricas y crear empleo, lo que daría un fuerte impulso a la economía. "Cuando hay tasas tan altas, la inversión financiera compite mucho con la real y gente que dispone de capitales o inversores extranjeros se quedan en el plano financiero", expresó. Si bien el crédito será más caro, la especialista encontró como positivo que la inflación se desacelere como viene ocurriendo, porque el salario va a empezar a rendir más, y por esa vía "debería empezar a recuperarse el consumo".



El economista Clavel opinó que a las empresas hoy les conviene "apostar" a la inversión financiera que le gana a la inflación. "Para producir tenes que hacer un ciclo de materia prima, producción, venta y cobranza, todo un proceso. En cambio, comprando Lebac gana 27%, cuando la inflación va a cerrar en 23%, un negocio redondo", señaló. Clavel calificó de "negativa" la maniobra del Central porque aumentará el costo del crédito y en lugar de bajar la inflación por caída de consumo se trasladará tarde o temprano a los precios. "Aumentará la inflación porque los comerciantes, tengan deuda o no con el banco; van retocar precios", auguró.



El mercado financiero reaccionó inmediatamente a la medida del Central. El dólar cerró ayer a $17,75 (ver aparte) y las operaciones de Lebac y cauciones que se hacen en el mercado secundario (las bolsas) subieron: la semana pasada las Lebac estaban con un interés del 26,50% y ayer a 27,2% anual, y las cauciones a 7 días se pagaban ayer a 27,8% cuando la semana pasada estaban a 25%, informaron en San Juan Bursátil. ""Si las tasas son altas costará conseguir un proyecto de inversión que supere ese nivel de rentabilidad y por ende será descartado", opinó Notario desde esa entidad financiera. En cambio cree que la inflación sí va a bajar, porque se retraerá la demanda de créditos y el consumo. Cañada, desde Global Market analizó que el BCRA quiere "enfriar" la economía para atenuar el recalentamiento que produjeron los créditos de consumo que viene otorgando la Anses por medio de la tarjeta Argenta, cuyo volumen duplicó a los préstamos de consumo de los bancos. "Es posible que se retraigan un poco los créditos porque serán más caros, caerá el consumo y ante la menor demanda puede que logren frenar el brote de inflación que se produjo en septiembre", opinó. Pero como el resto de los consultados, aseguró que desalentará la inversión productiva. "¿Para que meter el dinero en una inversión de riesgo donde la tasa de retorno no supera el 12 o 15 % si en el mercado financiero el Estado asegura una tasa del 27,55%?, cuestionó.

Leve baja del dólar



El dólar cedió ayer 0,28 % a 17,75 pesos para la venta en la mayoría de las pizarras, en una rueda de equilibrio en el segmento mayorista y con acotado impacto del alza de la tasa del BCRA. Expertos consultados por agencia Dyn dijeron que la modificación en el nivel de la tasa de interés dispuesta por el Banco Central tuvo un efecto "efímero" en la cotización del dólar que luego del impacto inicial volvió a los niveles registrados el día anterior.