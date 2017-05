El crecimiento de la provincia de San Juan está subordinado a lo que ocurra en la gestión de Macri, y en ese sentido, la mirada sobre la marcha de la economía nacional permitió deducir que no se dará a corto plazo, e incluso, que hay que corregir ciertos aspectos del ‘modelo’ para llegar a buen puerto. Esas son las conclusiones que sobrevolaron el 14º Panel de economistas organizado ayer por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La mayoría no pudo ocultar la preocupación sobre el futuro de las inversiones como factor de crecimiento, mientras no se realicen cambios en el rumbo económico nacional y en ese sentido, reducir el déficit financiero que está en niveles altísimos fue un reclamo generalizado. Incluso ayer en uno de los paneles se habló del tercer déficit histórico, tras el del Rodrigazo y el de Alfonsín. Varios coincidieron también que mientras la renta financiera -con tasas de interés tan altas- y la emisión desenfrenada de Lebac del Banco Central siga por encima de lo productivo, se seguirán espantando las ansiadas inversiones. El atraso cambiario, el costo laboral alto, la inflación y el endeudamiento que crece a pasos agigantados también fueron analizados. Así, San Juan, acotada al destino de la Nación, tiene un horizonte difícil. El Gobierno local, según plasmó el ministro de Hacienda Roberto Gattoni, centra su plan en destinar el excedente presupuestario en inversión publica y promoción de inversión privada.

Los panelistas

ROBERTO GATTONI - Min. de Hacienda Gobierno de San Juan

Las medida macroeconómicas vinculadas con la inversión y crecimiento son resorte de la Nación, escapan a la órbita de la provincia. En ese esquema San Juan tiene una estrategia de crecimiento mediante un plan de desarrollo económico diversificado, saliendo del monofactor de la vitivinicultura y de la minería, y generando la promoción de sectores como el farmacéutico, el ganadero y de energías renovables. Nuestra estrategia es generar excedente presupuestario para financiar inversión publica y promover la inversión privada. Argentina va a crecer si las condiciones cambian. Hace falta salir del clima de incertidumbre, la renta financiera debe estar por debajo de la renta productiva, y falta un gran acuerdo político de distribución equitativa del ingreso, educación, justicia y energía.

AMÉRICO CLAVEL - Economista, Universidad Nacional San Juan

La repetición de modelos económicos como este, implementados desde el ‘76, no permiten mejorar la economía ni crecer. El modelo no sirve porque sólo apunta a estabilizar variables y no provoca la inversión. En cambio la deuda externa subió casi 80 mil millones en un año y medio y hoy suma unos 238 mil millones de dólares. Además el tipo de cambio está atrasado, hay altísima tasa de interés y de gasto público, presión fiscal y aumento de tarifas y San Juan está recibiendo fondos de ATN y algunas obras en el presupuesto nacional, pero no hay alternativa si no hay un proceso de inversión y aumento del consumo privado. San Juan está en una situación difícil, si fuera un país está importando más de lo que exporta, o sea, producimos menos de lo que consumimos.

EMILIO POSLEMAN - Economista Universidad Católica de Cuyo

La Argentina va a crecer porque estamos saliendo del valle, venimos de una recesión larga. El tema es que no se conocen bien las causas de los ciclos, y por lo tanto esperemos que salgamos sobre la base de algunas políticas que se están implementando. La incógnita es cuándo, yo creo que a mediano plazo. Los problemas que traemos son graves, difíciles de resolver pero se están resolviendo. El crecimiento de San Juan está determinado por los precios de los comodities mineros, además de la situación macroeconómica argentina. Necesita mejores precios de metales preciosos y de una ola de inversiones mineras que es lo que la ha hecho crecer fuertemente. No podemos creer que se va a desarrollar por la vitivinicultura, tiene una frontera limitada por la tierra y agua.

EDUARDO CORIA LAHOZ - Economista e investigador Sector privado

El horizonte para los próximos dos o tres años es halagüeño, pero el escollo muy serio es el atraso del tipo de cambio, el costo laboral en dólares que es altísimo, la situación financiera del Banco Central que es muy mala a pesar que ahora está mejor que antes; un déficit público altísimo y una estructura de gastos muy inflexible a la baja. El gobierno nacional tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para corregirlo, y no lo va a poder hacer en el corto plazo, vamos a seguir conviviendo con una situación de crisis en los próximos 3 o 4 años. San Juan, desde el punto de vista financiero está bien, pero en lo productivo-privado adolece de los mismos problemas que tiene el resto del país. El tipo de cambio y salarios en dólares son muy altos para iniciar nuevos proyectos exportadores.

MARIA LUCILA AVELIN - Miembro comisión Economía del CPCE

Argentina va a crecer, pero muy poco; menos que lo esperado. Esto teniendo en cuenta que la inversión -si bien han llegado algunas-, se ha quedado en el plano financiero por la suba de tasas. La inversión real falta aún. Y por otro lado está el tema del consumo que sigue frenado hasta tanto no se regularice la inflación y el salario real que está afectado. Hoy estamos caros con el resto del mundo y somos poco competitivos. La solución es devaluar o hacer políticas competitivas de crecimiento. San Juan tiene más expectativas por el túnel de Agua Negra, eso va a traer inversiones. No es a corto plazo pero los inversores ya lo están mirando y los sanjuaninos deberían abrir los ojos y empezar a preverlo. El crecimiento estará atado al nacional, va a acompañar lo que pase en Nación.

LUIS AVETA - Economista, contador Sector privado

Según el FMI, Argentina va a crecer pero tan poco que no compensará la pérdida del año pasado. Hay un mega crecimiento del déficit fiscal , que es la base de la inflación y ancla el crecimiento. El Estado esta gastando más de lo que recauda y para seguir debe emitir o endeudarse. Hoy se endeuda y emite, y esta recuperando emisión vía Lebac. Pero mientras más se endeuda, más sube la tasa de interés y más crece el déficit. Hoy el país tiene el tercer déficit histórico, el primero fue el Rodrigazo, luego el de Alfonsin. El crecimiento va a ser solamente en aquellos rubros donde la rentabilidad sea altísima. San Juan está ordenada y cada sector trabaja para sobrevivir. Pero el dinero suelto, el que se invierte, no va a llegar pese al esfuerzo del gobierno local con créditos blandos.