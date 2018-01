El dólar es el tema de conversación en lo que va del año y no es para menos: el 2 de enero estaba a $18,98 y ayer, pese a una leve baja, cerró a $19,85 y alrededor de $20,30 en San Juan. Ese aumento lo hace aparecer como una opción interesante para el ahorro de una persona común, pero sin embargo, los especialistas no piensan igual.

El economista Jorge Dávila y un referente del mercado bursátil, Gabriel Notario, desalentaron ayer la compra de dólar para ahorro (ver aparte), y en cambio aconsejaron otras opciones -muchas en pesos, por las altas tasas de interés que se están pagando- que aseguran son más rentables. Incluso aconsejaron a quien posea los billetes físicos venderlos ahora que está el precio alto y pasarse a esas otras opciones. Para viajar al exterior, los consejos tienen matices diferentes.

El miércoles la divisa norteamericana llegó a los $19,93, ayer cayó con fuerza al inicio de la jornada, y según algunas fuentes, fue por ventas de la banca oficial. Luego subió y cerró a $19,85, mientras que en la provincia trepó como es usual entre 2,50 a 3 puntos por encima. Fuentes del ámbito financiero local dijeron que en la plaza sanjuanina sigue fuerte la demanda, no ya del turismo sino de empresas, pero hay pocos dólares para vender.

OPINIONES

¿Hay que comprar dólares ahora?



Gabriel Notario - Pte San Juan Busrsátil

Sí, pero no billetes, sino algún producto financiero que genere alguna renta en dólares. Para corto plazo, plata que necesito la semana que viene, es muy arriesgado invertir en dólar billete. A largo plazo no se va a equivocar porque se espera que siga subiendo, y se puede tomar como referencia el dólar futuro, que esta a $20,06 para fines de febrero y $23,05 para fines de diciembre. También sirve como complemento de inversiones: invierto en Lebac en pesos y aseguro la recompra en dólares.

Jorge Davila Economista

Si la intención es comprar para darle un uso en breve (un viaje por ejemplo), yo diría que sí. Si la decisión es comprar para "ahorrar" a largo plazo, no elegiría el dólar. El dólar es un refugio y no una inversión en sí, sólo me protege contra la devaluación del peso, pero no renta por sí solo. Si voy a ahorrar a largo plazo debería hacerlo en algo que preserve la colocación y tenga un rédito. A corto plazo no se ven grandes subas de la divisa, eso se visualiza en las operaciones de dólar futuro, que es un sensor de lo que podría suceder.

¿Si tengo dólares, los vendo?

Gabriel Notario - Pte San Juan Busrsátil

Sí, recomiendo venderlos a este precio que hoy es alto, y colocar la plata en Lebac y asegurarme mediante una operación de dólar futuro la recompra de los dólares a un precio determinado más adelante. Hoy las tasas de interés en pesos son mejores. Otra alternativa es comprar el bono Discount en dólares. Tiene un rendimiento de 6,5% anual, paga renta dos veces al año y se vende cuando quiere.

Jorge Davila Economista

Sí, vender y pasarse a otras alternativas que rinden más. A corto plazo no se ven grandes subas del dólar y la devaluación prevista hasta diciembre es del orden del 15%. Hay otras opciones con las que se ganaría más, incluso por arriba de la devaluación e inflación: Lebacs, Letes, Fondos Comunes, Acciones. Es sólo cuestión de animarse a otras alternativas más allá del dólar.





¿Para ir al exterior compro dólares?

Gabriel Notario - Pte San Juan Busrsátil

Sí, conviene comprar dólares para viajar a Chile o cualquier país del exterior. En el destino elegido luego los puede cambiar por la moneda del país. También es posible que compre, los guarde y luego pague la tarjeta de crédito con ese ahorro.

Jorge Davila Economista

No es una buena decisión comprar divisa aquí y cambiarla en destino, el spread (diferencia entre el precio de compra y venta) suele ser alto y por ende pierdo dinero. Llevaría tarjeta de débito y crédito, para usar en ese orden, y un mínimo de divisas del lugar donde viajo.

¿Dónde comprarlos, bancos, financieras, otros?

Gabriel Notario - Pte San Juan Busrsátil

Tiene que ser un lugar seguro, eso es lo importante. Hay una alternativa en el sistema financiero, que se llama Dólar Bolsa. Se compra un bono en pesos y se vende en dólares, una operación totalmente legal. En 48 horas los billetes se transfieren a una cuenta en dólares.

Jorge Davila Economista

Si compro dólares divisa lo haría por el Banco Nación que suele tener el mejor precio, si no, indistintamente en bancos o casas de cambio si el dinero está en blanco. Quienes no tienen esa opción deben caer en el mercado negro, donde existe un sobreprecio importante.





¿Conviene comprar para pagar créditos hipotecarios?

Gabriel Notario - Pte San Juan Busrsátil

No. La actualización de los créditos de este tipo es por inflación y los dólares no han venido ganando la batalla a la inflación, han subido menos. Si tengo los pesos conviene adelantar cuotas. Yo no los recomiendo como cobertura inflacionaria.

Jorge Davila Economista

No. Si tengo un crédito hipotecario UVA, donde se actualiza el capital en función del CER que está ligado a la inflación, buscaría alguna inversión que al menos me cubra contra la inflación y no contra la devaluación del peso respecto del dólar.