Crecimiento. En las zonas del Médano y El Medanito han crecido en los últimos años los barrios privados, en zonas en las que en otras épocas había fincas.

La Municipalidad de Rawson dispuso establecer superficies mínimas que deben tener los terrenos para llevar adelante loteos privados en el departamento. La disposición, que fue sacada por una ordenanza, tuvo lugar porque muchos propietarios de fincas, que deciden no trabajarlas por las dificultades económicas, empezaron a llevar adelante estos emprendimientos pero sin cumplir los requisitos necesarios, lo que termina perjudicando a los compradores porque después no pueden acceder a los servicios, como electricidad, alumbrado y mantenimiento de las calles y la recolección interna de residuos. Así, en la llamada zona rural, las propiedades deben tener como mínimo 2.000 metros cuadrados, y en la semirrural, 1.500 metros cuadrados (ver infografía). Abarca las zonas de Médano de Oro y El Medanito.



Frente la decisión, en el sector inmobiliario manifestaron su coincidencia con la medida porque dijeron que contribuirá a "ordenar" la actividad y a preservar las zonas agrícolas (ver aparte).



"El objetivo es que la zona rural no se transforme en un barrio residencial lleno de loteos y se mantenga el sector productivo", dijo Rubén García, secretario de Obras del municipio e intendente electo. Explicó que en Rawson hay en la actualidad unos 25 loteos privados, el doble que el año pasado. Pero, que a la par que este sistema ha crecido, también han proliferado los proyectos que, sin tener en cuenta los requisitos necesarios, subdividen una finca, por ejemplo, y después el municipio no los aprueba ni les puede dotar los servicios. En esas condiciones dijo que hay unas 12 iniciativas en lo que va del año que han sido rechazadas.



"Hay mucha gente que tiene una finca, hace un loteo y no presenta ni los planos y tampoco reúnen las condiciones para hacer el emprendimiento. Cuentan con terrenos de 600 a 800 metros cuadrados y los venden. Y después viene la gente al municipio a pedir los servicios, pero no se los podemos dar y ya es tarde", explicó el funcionario.



Además de las dimensiones mínimas, entre los requisitos que deben tener estos emprendimientos García mencionó el perfil de calles, que tienen que tener determinadas condiciones, como enripiado, cabeceras de sifones, acequias bien hechas, arbolado público y alumbrado interno del loteo. "Para todo esto hace falta hacer una inversión para la urbanización, no es sólo hacer la división parcelaria, sino reunir todos estos requisitos", dijo el secretario y aclaró que una vez cumplidos esos puntos, el municipio hace una inspección de la zona "y si no está todo en orden no se los autorizamos". dijo.



Entre las consecuencias mencionó que si el municipio no autoriza el loteo, Energía San Juan tampoco les puede dar la energía a los terrenos y ni siquiera se puede poner un medidor de obra para iniciar la construcción.



Cuando el trámite se hace correctamente y se cumplen los requisitos, la comuna hace la inspección y la aprueba o recomienda lo que falta cumplir, después el proyecto pasa al Concejo Deliberante y queda habilitado el loteo.

Las opiniones

MAURICIO TURELL

Turell Propiedades

"Me parece bien porque la medida va a ayudar a blanquear el mercado inmobiliario. Hay quienes hacen un proyecto, que ni siquiera está aprobado".

JORGE ARÉVALO

Arévalo Inmobiliaria

"Está bien que se reglamente y debería ser una medida general que deberían aplicar también otros municipios. En Zonda ocurre un fenómeno similar".

OSVALDO LUCERO

Estudio 3

"Es una medida positiva porque es parte del ordenamiento urbano y que apunta a preservar las zonas agrícolas de la provincia".