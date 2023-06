En el marco del acuerdo de Precios Cuidados al combustible que firmaron con el Gobierno, las principales petroleras del país están habilitadas a aplicar en las próximas horas un aumento en el precio de los combustibles del 4%. Sin embargo, desde el sector de estacioneros no están de acuerdo con ese momento: se declararon en emergencia, afirman que el incremento no es suficiente y piden una revisión. Incluso, Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, aseguró que, "si sigue así habrá desabastecimiento".

"Nosotros hemos firmado desde el primero de enero hasta agosto una paritaria para los empleados del 30%, entendíamos que debía ser así porque había que enfrentar la inflación que es un problema de todo. En el mismo lapso ha aumentado el combustible un 16%, es decir que hay un porcentaje muy alto que tiene que poner el estacionero", comenzó diciendo Salguero en diálogo con el programa Demasiada Información de radio Sarmiento.

Y agregó: "Lo venimos diciendo, pero no lo entienden. El Gobierno lo que pretende con esto es un fin social y no estamos en contra de esto, pero no puede ser de que sea a costa del estancionero. Estábamos expectantes para ver qué pasaba este mes, pero no hay soluciones. En este contexto, algunos van a optar por suspender o despedir personal, otros apagarán las luces de noche y otros, en situaciones más complejas, deberán cerrar".

En ese sentido, explicó: "Para acordar se sientan entre pretroleras y Gobierno, no estamos nosotros. Pero ahora, además, las petroleras tiene un problema en mayor escala. Ellos compran el petróleo a precio dólar y tienen que venderlo acá en pesos y al precio que indica el Gobierno. Antes se calculaba 1 dólar un litro de combustible, estamos muy lejos de eso. Si esto sigue así, las petroleras van a vender acá sólo lo justo y necesario y el resto lo van a llevar a otros países que les sean más rentables. Ahí, lo que va a pasar, es que va a faltar combustible en Argentina, va a haber desabastecimiento, como ya ha pasado".

Para finalizar afirmó: "El problema es que es necesario hablar de una política energética superadora. Desde diciembre de 2019 hasta ahora, el rubro indumentaria subió un 650 por ciento. En el mismo periodo, el combustible aumentó un 250%. La inflación fue la misma para todos, ¿cómo se pretende que el rubro pueda seguir funcionando con esos números? Esto va a ser insostenible, ¿cómo vamos a llegar a fin de año?".