Una fugaz visita a San Juan del director Ejecutivo de Barrick en el mundo, Mark Bristow, dejó jugosas definiciones. El hombre de negocios de origen sudafricano tiene por costumbre recorrer las inversiones de la minera canadiense en todo el planeta y entre el domingo y el martes fue el turno de Veladero. En un momento de su agenda y antes de conocerse la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional ni el resto de los cambios en el Ejecutivo nacional, recibió a un equipo de DIARIO DE CUYO y dejó clara su molestia con la administración de Alberto Fernández. Bristow se quejó de las trabas a la importación y de la complejidad que tiene el país para conseguir dólares, entre otras. En sentido contrario, elogió al gobernador Sergio Uñac y su gestión en la provincia. Bristow, visiblemente molesto con la Nación, llegó a sugerir que será difícil que completen los 10 años que la compañía proyectó extender la mina de oro iglesiana.

-¿Esta visita a San Juan tiene alguna motivación particular?

-Yo tengo el hábito de visitar cada semestre todas las operaciones, y en este caso llego acá al final de mi viaje. Empecé en el Oeste de África a principios de julio y estuve en todas nuestras operaciones en ese continente. Estuve en Paquistán, Papúa Nueva Guinea, ayer estuve en Chile y hoy en Argentina. Creo que es mi viaje número once a Argentina, en los que usualmente hacemos una revisión de la actividad, para lo cual también normalmente hago una visita a la mina.

-Tenemos entendido que no hay un encuentro con el gobernador (Sergio) Uñac. ¿Cómo está la relación con el Gobierno de San Juan? ¿Ha habido en algún momento alguna una interferencia, algún roce?

-No, no. Hay desafíos, claro. Argentina tiene muchos desafíos, el Gobernador tiene varios desafíos, estoy seguro, como yo tengo los míos. Yo solía decirle al Gobernador cuando estábamos en la pandemia del covid que en minería uno se levanta en la mañana con varios retos, y en la tarde tiene varios más. Y los hemos tenido, pero mi relación con el Gobernador está al ciento por ciento. Él dirige un gran barco, él administra la mejor provincia de Argentina y eso es ciertamente bueno e importante, pero no significa que no tengamos ciertos debates sobre algunos temas.

-El informe Frazer le dio muy buen puntaje a San Juan con respecto a otras provincias argentinas, incluso por arriba de Chile, Perú y Ecuador. ¿Coincide con ese panorama?

-Creo que es correcto. Nosotros participamos del estudio. Igualmente creo que el principal reto es que San Juan no es un país y al momento nosotros estamos gestionando varios desafíos que van más allá de la influencia del Gobierno de San Juan. En este momento, Chile es un desafío muy real; los cambios allí ponen en riesgo toda la industria minera y Perú es caótico. Nosotros operamos en Chile, operamos en Perú y operamos en Argentina. Argentina se está poniendo difícil por la crisis del peso, la crisis financiera.

Sin embargo, he visto esto muchas veces alrededor del mundo, particularmente en mercados emergentes como África. Yo crecí en África y no se pueden resolver las crisis financieras con regulaciones más estrictas. Cuando usted dialoga con el Presidente del Banco Central, él comenta que se necesitan inversiones extranjeras, se necesita dólares. Argentina tiene una oportunidad enorme, cuenta con las tres industrias principales que los generan. Es un país muy rico en términos de agricultura, turismo y minería. Estas son tres industrias primarias en cualquier economía, y este país cuenta con todas. Lo único que necesita es desarrollarlas de la forma correcta. Los inversores extranjeros tienen que sentirse bienvenidos. El dinero, la inversión, es muy tímido, cuando lo asustan se va.

Hemos desarrollado diez plantas de agua potable para las comunidades locales.

-¿Qué problemas ha tenido concretamente?

-Hoy, Veladero es una de las minas más grandes de Argentina, trae dólares a la economía. Sin embargo, estamos restringidos -y nos siguen restringiendo más y más- al incrementar los impuestos y agregar restricciones como el hecho de necesitar 180 días para pagar insumos que necesitamos hoy. Así que, estamos estrangulando la gallina de los huevos de oro. Otro buen ejemplo es el tipo de cambio y la legislación laboral. Nuestro costo de mano de obra se está incrementando porque la inflación excede el tipo de cambio. Los costos por salarios se han incrementado inmensamente y los trabajadores no están recibiendo más dinero. Ese es nuestro mayor problema junto al combustible. Justamente sobre el combustible. Tenemos un gran proyecto, instalamos una línea de alta tensión desde Chile para reducir los costos de forma significativa, pero la burocracia nos impide obtener los permisos. Esa es la tragedia. San Juan es una provincia reconocida por su labor a favor de la minería; el Gobernador siempre dice que es una provincia amigable con la minería siempre que sea responsable. Pero, cuando se hacen negocios, hay que hacerlos en una economía controlada por la Nación.

-¿Y qué pasa entonces?

-Ahí es cuando sucede el daño. Para mí, creo que si la Cámara Minera y las otras cámaras de las industrias exportadoras junto a los sectores de la agricultura se uniesen y el Gobierno se sentara a discutir con los representantes de las tres industrias primarias, encontraríamos la solución en un minuto.

-En el tema de los proveedores, siempre están reclamando que quieren más contratos. ¿Cómo está ese tema? ¿Se puede avanzar con los contratos con proveedores locales?

-Absolutamente. Cuando usted observa cómo nosotros vemos a nuestras minas, no sólo en Argentina, tiene todo el sentido. Nosotros desarrollamos minas, activos nacionales, activos que son del país, y esto significa que el país debe beneficiarse. Nosotros entendemos que es importante ser rentables porque cuando uno es rentable pagan impuestos, y el primer beneficiario de eso es el Estado. Y el Estado debería asegurarse de que estos beneficios lleguen a todas las personas. Los actores principales, los número uno, son nuestros trabajadores, de los cuales el 99% son argentinos. No se trata sólo de darles trabajo a las personas, sino de darles posiciones gerenciales, puestos de especialidades técnicas, donde están los salarios más altos.

Este trabajo para los habitantes tiene como idea desarrollar la economía y que los salarios se queden en el país. El otro actor clave son las comunidades. Nosotros clasificamos nuestras comunidades entre aquellas que se encuentran directamente cercanas a la mina y las denominamos locales. Hemos hecho un gran progreso para desarrollar a esas comunidades. Contamos con programas de incubación de empresas y en los últimos 12 meses incrementamos compras allí, pasando de 9 millones a 19 millones de dólares. Hoy tenemos más de 80 contratistas locales. Luego está la provincia, la región, San Juan, donde hemos gastado 173 millones de dólares en los últimos 12 meses entre 307 contratistas. Cuando hablamos de servicios, nos comprometimos con el Gobernador asegurando que daríamos preferencia a San Juan. Si hay un caso en el que tenemos que contratar buenos servicios o empresas fuera de San Juan, insistimos en que tengan un compromiso con empresas y empleos para los sanjuaninos.

Argentina funciona porque una gran parte de su economía es netamente interna.

-¿Cómo ha impactado en el proyecto Veladero la situación económica y política?

-Lo que estamos viendo ni siquiera es todo. Nosotros tenemos que importar bienes para crear dólares. Nosotros somos una "máquina de dólares". Y el precio del oro se encuentra muy alto, sobre los 1.700 dólares. Hace un tiempo que se encuentra así y es mucho mejor obtener beneficios de impuestos rentables que seguir incrementando el costo de hacer negocios, porque de esa forma se reduce la vida de la mina, baja la productividad, y se pierde la oportunidad de construir nuevas minas. Al contrario, cada vez que se reducen los costos, el Gobierno de Argentina obtiene mucho más del 50% de cada dólar o peso. Esto es importante porque si se hacen negocios eficientes, se maximizan los beneficios impositivos. El problema en este momento es que el Gobierno nacional instala más restricciones y nosotros tenemos un acuerdo de estabilidad en Argentina que está siendo bypasseado (evitado) con diferentes regulaciones, haciendo que el costo se eleve. Eventualmente, esto destruye la economía. Se necesita de valor y disciplina para seguir el rumbo. Argentina es un país hermoso que tienen todo lo que uno pueda imaginar. Tiene todo y de alguna forma está estrangulando la gallina de los huevos de oro, literalmente.

No queremos ser agresivos, estamos frustrados porque el valor del país es intangible.

-¿Qué ejemplos puede mencionar?

-Hay problemas de insumos, repuestos para la maquinaria. Más allá de lo económico, hay restricciones en el funcionamiento, en el desarrollo de la mina. Sí, estamos teniendo problemas porque las regulaciones dicen que "no podemos pagar por importaciones", sólo recién a 180 días después de la liberación de los bienes. Esto ya nos ha ocasionado que algunos proveedores nos digan que no van a hacer negocios en Argentina. Esto asfixia a cualquier organización. Necesitamos más apoyo, por ejemplo, acabamos de importar 6 camiones nuevos que tienen un costo de 9 millones de dólares y que en total deberían ayudarnos a generar 150 millones en valor extra de exportaciones.

-¿Estas restricciones son un impedimento para la inversión, para conseguir nuevas inversiones para el proyecto?

-Es una buena pregunta, ¿cómo atraer inversores? Recuerde que nosotros ya invertimos y siempre le hemos dicho al gobierno, tanto al nacional como al provincial, que "estamos buscando nuevas inversiones porque creemos en Argentina y en que deberíamos continuar invirtiendo". Esto para nosotros en realidad es reinvertir pero, si nuestros activos en el país no producen dinero, se restringe nuestra capacidad para reinvertir. En este momento hay crisis en Chile y en Perú. Algunos países de la parte norte de Sudamérica nos están invitando, nos dicen "Barrick, vengan e inviertan en nuestros países", y estos países no tienen gran tradición minera. Argentina sí es un país con una gran industria minería con presencia de las más grandes empresas: BHP, Newmont, Barrick, están todas. Argentina debería aprovechar esta oportunidad de crisis en los países vecinos para competir y atraer la gente a este país. En cambio, está creando una situación menos atractiva, no más atractiva. Y lo importante de la minería es que, una vez que se construye una mina, no se puede trasladar a otro país. Ya están aquí, así que los mineros tratarán de encontrar siempre una solución, todo lo que van a hacer es traer más inversión, así de simple; no es complicado.

-¿Qué debería cambiar Argentina para que la empresa pueda atraer inversiones?

-Cuentan con una ley muy buena, que ha sido utilizada por muchos años. Tiene estabilidad, tiene todo lo que se necesita. Sólo hay volver a esas bases y decir "Argentina está abierta a los negocios". Acá hay muy buena gente, gente fantástica que trabaja duro. Hay industria y está completamente integrada.

-¿Qué planes hay para el futuro de Veladero?

-Veladero se encuentra en una posición difícil en este momento. En 2019 vinimos, arreglamos el rumbo, trabajamos muy bien porque el Gobernador y yo acordamos un camino a seguir hacia adelante. Incluso hoy tenemos un soporte inmenso de parte de San Juan, pero tenemos este tema nacional. Nosotros hemos conversado con el Presidente del Banco Central, estamos hablando con todos, pero nadie hace algo, como dice el dicho "si no sabes dónde vas, cualquier ruta te llevará ahí". Este país necesita un plan para salir de este reto y necesita construir un plan con los líderes de la industria, de la agricultura, los operadores de turismo y hay que escuchar a la gente que ya ha pasado por esto, eso funcionará. Veladero, a principios de año, tenía 10 años de vida y todavía tenemos Lama y otras oportunidades en las que estamos trabajando. Pero el ritmo al que suben los costos está reduciendo la vida de la mina, repercute en nuestras inversiones a largo plazo y en todo lo demás. Hemos hecho un gran progreso, nos hemos fortalecido. Hemos construido un equipo sólido con una cartera sólida de prestadores de servicios sanjuaninos. En empleo somos 99% argentinos. Nos comprometimos con la Fase 6, con un nuevo fideicomiso, que hoy brinda regalías a la comunidad y al Gobierno. ¡Hay mucho sucediendo!... Las personas entienden que Veladero es un activo valioso. Sin embargo, si bien creo que tenemos un buen Gobierno provincial, de donde yo vengo (mercados emergentes) hay que trabajar juntos (con el Gobierno nacional) y convencer a la gente.