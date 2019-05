Las pizarras de Cambio Santiago muestran el valor que alcanzó ayer el dólar en la provincia de San Juan.



Un ahorrista local que el 2 de enero pasado compró mil dólares por la suma de $38.740 y los conservó hasta el 30 de abril se encontró con que tenía $45.800 en mano, según la cotización oficial del banco Nación en ambas fechas. Es decir que logró una ganancia de $7.060 o del 18,22% en lo que va del año, lo que implica que le ganó a la inflación: según el INDEC, en el primer cuatrimestre la inflación fue del 15,6%. Si en lugar de comprar dólares, hubiese hecho un plazo fijo en pesos, al 42% que estaban las tasas en enero (ahora rondan el 50%), habría ganado un 15,55% en el mismo plazo. Esas cuentas ayudan a entender por qué la actual crisis llevó a los ahorristas locales a dolarizarse este año. De acuerdo a un sondeo realizado en las Casas de Cambio que hay en San Juan -a las que generalmente acuden los ahorristas pequeños- y en las dos entidades bursátiles que operan en la provincia -destinadas a empresarios o productores que se animan a otros iniciativas- coinciden en que el sanjuanino que cuenta con ahorros los tiene mayoritariamente dolarizados.

""Se están manteniendo dolarizados porque le tienen miedo a la reacción que puede tener el factor político. No quieren tener pesos porque no saben qué va a pasar, si vuelve un esquema devaluatorio como el del año pasado, prefieren estar en una moneda dura", opinó Miguel Angel Cañadas, presidente de Global Market Sociedad de Bolsa. Dijo que sus clientes han optado por ahorrar en títulos públicos dolarizados, incluso los que recibieron hace pocos días el pago de una parte del capital del Boden 2024 más intereses, recompraron bonos; y apenas un 5% decidió mantener lo recibido en cuentas a la vista sin decidir aún su destino. Respecto al momento político, Cañadas agregó que los mercados financieros se han mantenido en alza esta semana y le han hecho ""caso omiso" a la fórmula Fernández-Fernández, ya que a su juicio "no le ven chances de ganar". En San Juan Bursátil SA, otra entidad de bolsa, coinciden en la preferencia por el billete norteamericano. ""Los sanjuaninos no sólo se están dolarizando este año en billetes sino también en otros instrumentos que son en dólares. Están tomando posturas más conservadoras", admitió su presidente, Gabriel Notario. El directivo enumeró una serie de instrumentos que se manejan a diario en la bolsa local en la moneda norteamericana (ver Alternativas...). No obstante, agregó que entre sus clientes también una porción se tentó por las tasas del 60% que están pagando las Lecap (Letras capitalizables de la Nación) que son en pesos. ""Eso es porque están pagando una renta que las empareja actualmente con el valor del dólar futuro que se comercializa a fin de año a $62,50", explicó Notario.

En el segmento de los ahorristas que acuden a las casas de cambio, ya sea porque son más pequeños o bien porque les gusta tener el dólar en la mano, la situación se repite. ""El sanjuanino tiene la cabeza puesta en dólares", aseguró Alejandro García, Gerente de Montemar Compañía Financiera, quien sostuvo que en esta semana se ha notado una reacción del pequeño ahorrista hacia la compra de 200 o 300 dólares. Si bien la tendencia aún es leve, tiene expectativas de que aumente a principios de mes cuando haya mayor circulante en la plaza. ""En el actual escenario la política es lo que más afecta. Todas las oscilaciones no han sido por variables económicas concretas sino por un anuncio o el ruido político y la incertidumbre que genera", opinó. Para García, la dolarización depende del destino de los fondos: compra el que puede guardar dólares al menos seis meses, y el que no, se inclina a las altas tasas en pesos que rondan el 50% anual. Por su parte, Fernando Kainer, desde Giros Magui Express; dijo que la plaza está muy quieta porque se secó de pesos, pero fundamentalmente porque la mayoría de la gente ""ya está dolarizada". Contó que este año muchos empresarios y productores que compraron 10.000 dólares sólo han venido a vender ahora lo mínimo indispensable para hacer frente a alguna obligación. ""Los sanjuaninos ya estamos dolarizados hace tiempo", aseguró.

> Alternativas en la bolsa

Además de comprar dólares y hacer un plazo fijo existe en la actualidad un amplio abanico de instrumentos que se pueden tomar en las bolsas bursátiles y que dan buenos rendimientos en dólar. Desde San Juan Bursátil detallaron los más comunes: