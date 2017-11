Vista. Una postal habitual cada temporada son las largas colas de vehículos en en la Aduana de Las Flores, para iniciar el ascenso y cruzar a Chile.

Por demoras en el inicio de los trabajos de despeje de la nieve en el camino internacional por el Paso de Agua Negra, fuentes del sector afirman que como las tareas suelen demandar habitualmente unos 60 días, el tránsito vehicular recién podría quedar habilitado con posterioridad a la celebración de Reyes, el 6 de enero del año próximo. Es decir, después del inicio del verano. Por primera vez este año, Vialidad Nacional retomó el control sobre esta ruta y llamó a licitación de los trabajos que recayeron en la empresa Mapal SA, con mucha experiencia en el tema. Pero todavía no se firma el contrato para iniciar las tareas, según confirmó ayer el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. Por eso hay preocupación en el Gobierno sanjuanino porque la intención era incluso abrirlo antes que el año pasado.



Históricamente, las tareas de despeje estuvieron a cargo de Vialidad Provincial pero, por un cambio de política en el Gobierno nacional, se decidió que el control del camino internacional recayera en Vialidad Nacional. El organismo llamó a licitación y la ganó Mapal, que incluso estuvo a cargo de la pavimentación de uno de los tramos de la ruta. Pero como todavía no se ha firmado el contrato de obra, las tareas no han comenzado. Ayer, ni desde la repartición nacional ni en la empresa quisieron hablar del tema.



Frente a esta situación, expertos en el tema vial confirmaron que como los trabajos son complicados y requieren el esfuerzo de maquinaria y de hombres en una zona de altura, habitualmente demandan unos 60 días: Por eso las tareas comenzaban en octubre. Pero este año, iniciado noviembre, los trabajos no han comenzado. Y los dos meses se cumplirán después de Reyes.



"Tengo entendido que están demorados con la contratación. Tenemos la gente y las máquinas para hacer la tarea, pero lo ha querido hacer la Nación", dijo Ortiz Andino.



La fecha de la apertura del paso es un tema sensible en el Gobierno sanjuanino porque incluso es las reuniones del Comité de Integración entre ambos países el compromiso asumido era tratar de habilitarlo cada año durante el mayor tiempo posible. El año pasado, la fecha recayó el 5 de diciembre, pero este año parece muy difícil llegar a ese plazo, aunque la estimación es que hay menos nieve que la temporada pasada.



Para este año, al igual que pasó la temporada pasada, hay una alta expectativa en los sanjuaninos por la fecha de habilitación del paso porque hay muchos que ya están planeando su descanso para el verano, con el adicional del atractivo de las compras. Está la tentación de ir a adquirir sobre todo indumentaria, calzado y electrónica, que siguen siendo una opción favorable por los precios más bajos. Pero en enero hay un atractivo adicional: la visita del papa Francisco. Todos estos factores permiten anticipar que será una temporada de alto tránsito al vecino país.



El ministro Ortiz Andino contó que también ha recibido llamados de las autoridades chilenas porque la Vialidad de ese país ya finalizó las tareas de despeje hasta el límite, pero falta hacer lo mismo del lago argentino. "Hemos hecho gestiones en Vialidad Nacional a ver qué pasa", dijo el funcionario.



La nieve

Cantidad

El año pasado los trabajos de despeje se demoraron más de la cuenta porque había mucha nieve desde la zona de la Quebrada de Sarmiento hasta el límite. Este año estiman que hay menos cantidad.