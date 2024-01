El Gobierno excluyó del pago de la alícuota de 17,5% del Impuesto PAÍS a las importaciones temporales de mercaderías utilizadas para la elaboración de productos destinados a la exportación, con el fin de estimular su producción.



Lo dispuso mediante el decreto 14/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, el cual consiste en una modificación del artículo 13 bis del decreto 99/2019.



El 24 de julio último, la anterior administración nacional había extendido la aplicación del tributo a todas las importaciones de mercaderías, incluyendo las utilizadas en algún proceso industrial, con excepción de productos e insumos intermedios vinculados con la Canasta Básica Alimentaria (CBA), medicamentos, combustibles y bienes vinculados con la generación y obras de energía.



Tampoco regia para importaciones temporales -por ejemplo, en el sector automotriz- siempre y cuando la venta del producto terminado sea previa a la compra del insumo.



El Impuesto PAÍS abarca la compra de dólares destinados a las operaciones donde se adquieren bienes y servicios al exterior.



Este es percibido por los bancos al momento de que los importadores acceden al Mercado Libre de Cambios, y no se aplica si se paga con dólares propios.



En el caso de las importaciones de mercaderías, la tasa del impuesto es de 17,5%, luego de que el Ministerio de Economía haya decidido subirla del 7,5% previo el pasado 13 de diciembre, aumento que fue calificado como "provisorio" por el ministro de Economía Luis Caputo al anunciarlo en el día previo.



Por tanto, con el impuesto incluido, el valor del dólar para importar es de $ 977 al día de hoy.



La decisión de hoy de eliminar el impuesto para la importación de mercaderías utilizados en procesos de exportación busca "estimular el crecimiento de la actividad productiva exportadora", señalan los considerandos.



"Resulta conveniente no afectar con el impuesto a las importaciones de mercaderías que habrán de emplearse en la elaboración de productos destinados a su exportación, razón por la cual deviene necesario excluir del alcance del impuesto PAÍS a las operaciones de importación", se indica.



El pago de estas importaciones -que ya no abonarán el Impuesto PAÍS- ahora se regirá por el valor del dólar oficial de $ 831,50.



Seguirán abonando el 17,5% de impuesto aquellas mercaderías destinadas directamente para consumo final, los servicios de fletes y la introducción de productos a las zonas francas, salvo que en este último caso el importador presente un "Certificado de Tipificación", que especifica la temporalidad del ingreso de determinados insumos para la elaboración de productos que serán luego destinados a la exportación.



La medida comenzará a regir para las operaciones de compra de divisas en moneda extranjera que se efectúen desde hoy, aclara el decreto.



El Impuesto PAÍS, creado al inicio del gobierno del expresidente Alberto Fernández, fue el tributo con mayor crecimiento en la recaudación en 2023, con un incremento de 335,5% respecto del año pasado.



Esto se explicó principalmente por el incremento del tipo de cambio y por la ampliación de la base imponible del mismo con el ingreso del pago aplicado para determinadas importaciones, según informó esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



Su alícuota asciende al 30% en el caso de la compra de moneda extranjera para atesoramiento, bienes suntuarios, servicios turísticos en el exterior y gastos con tarjeta de débito y crédito en moneda extranjera, 25% para determinados servicios -como servicios postales, de informática, telecomunicaciones, publicidad y jurídicos- y desciende al 8% para servicios digitales como plataformas de streaming como Spotify y Netflix.



Por ley, el 70% de la recaudación del impuesto -que no es coparticipable- tiene como fin financiar los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).



El 30% restante, en tanto, se dirige al financiamiento de obras de vivienda social, infraestructura económica y fomento del turismo nacional.



El tributo tiene validez por cinco periodos fiscales por lo que, de no ser enviada una prórroga al Congreso, caducaría a fines de este año.



Se estima que el Impuesto PAÍS implicará una recaudación para el Tesoro equivalente a 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el corriente año.