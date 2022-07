Los cambios en el gabinete nacional y la llegada de Sergio Massa como titular de las áreas de Economía, Producción y Agricultura generaron expectativas favorables en los sectores productivos de la provincia, mientras que hay cautela en el ámbito minero. Entre los primeros aguardan las medidas que va a tomar el ahora superministro, poniendo énfasis en la necesidad de aportar soluciones a los problemas de las dificultades para importar insumos, que amenaza con paralizar la actividad de muchos rubros, como la construcción, químicos, plásticos, farmacéuticos y fabricación de papel en San Juan, entre las principales actividades. En el sector minero, en cambio, hasta tanto Massa defina cómo va a ser su política para este ámbito, dijeron que se van a manejar con la Secretaría de Minería de la Nación como interlocutora.

Entre los que esperan los anuncios de medidas económicas se encuentra el representante del sector industrial, Hugo Goransky, integrante de la mesa directiva de la Unión Industrial Argentina. "Habrá que ver trabajar a Massa y nuestro trabajo como dirigentes va a ser destacar la importancia que tienen las economías regionales en la generación de riqueza del país y posicionar a la minería como generadora de los ingresos que el país necesita". Entre las cuestiones prioritarias a resolver mencionó el problema del acceso a los insumos y repuestos en general para el sector industrial.

Desde la Federación Económica, Dino Minnozzi destacó que "la designación de Massa cayó bien en los mercados porque se ve que le dan crédito, pero vamos a esperar a ver las medidas que toma. En primer lugar hay que mejorar el valor del dólar para poder exportar".

El que fue más cauto fue el representante de la Cámara Minera. Mario Hernández expresó que "confiamos en que, como va a ser un ministerio tan grande, se escuche a la Secretaría de Minería" y agregó que "sería bueno que se interprete mejor a la actividad productiva". Sobre si le genera confianza la llegada de Massa al cargo, respondió que "no estamos evaluando personas, lo que hay que ver es si tiene un plan o no. Acá lo que falta es planificación económica".

Para Eduardo Garcés, referente de la Federación de Viñateros, en cambio, la llegada del dirigente del Frente Renovador al Gobierno nacional no le cayó bien. "No me genera confianza, soy escéptico a este tipo de designaciones", sostuvo y agregó que "la única forma de solucionar los problemas de este país es reducir el gasto público y bajar la emisión monetaria".

Para Gustavo Samper, de la Cámara Vitivinícola, dijo que "hay buenas expectativas con Massa y se ve que ha generado algo de confianza por lo que ha pasado en los mercados porque se ha visto una reacción favorable". Agregó que "para atender la situación económica hacía falta un cambio brusco y sin duda que su nombramiento lo ha sido".

Samper estuvo en el grupo de dirigentes que el miércoles estuvo reunido con el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados de la Nación junto a miembros del directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) con la idea de fijar y avanzar en una agenda legislativa estratégica para el desarrollo de la vitivinicultura en la Argentina (ver aparte).

Este encuentro tuvo lugar un día después que un grupo de industriales sanjuaninos vinculados a la actividad vitivinícola, textil y a la Mesa de la Productividad, acompañados por el ministro de la Producción, Ariel Lucero, lograron el compromiso de quien por entonces ocupaba el cargo de ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, de destrabar el ingreso de importaciones para mantener la actividad productiva en marcha. En la reunión se había acordado que se iba a elaborar un listado de los insumos más urgentes que necesitan tanto el sector vitivinícola, el textil y las cámara integrantes de la Mesa de la Productividad. Pero la gestión quedó en la nada por los cambios en el equipo económico.

> Los planteos del sector vitivinícola

Dirigentes del sector vitivinícola sanjuanino, como Gustavo Samper (Cámara Vitivinícola) y José "Catuco" Molina (Productores Vitícolas), que también integran el directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), estuvieron reunidos (foto), el miércoles con el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y designado superministro del Gobierno nacional. Fue para fijar y avanzar en una agenda legislativa estratégica para el desarrollo de la vitivinicultura en la Argentina.

En un encuentro se planteó la necesidad de avanzar en un proyecto de ley superador que modifique la actual ley de tránsito y seguridad vial, que incluya medidas de prevención y educación, más controles y endurecimiento de las penas para quienes infrinjan las normas. El objetivo es reducir los siniestros y las muertes por accidentes de tránsito en todo el territorio nacional.

Además, se habló de la necesidad de avanzar en una ley que fije, de forma permanente y con financiamiento asegurado, el combate contra la Lobesia Botrana.