El Ministerio de Producción entregó ayer el proyecto terminado de la Planta de Procesamiento de Tomate al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, con lo cual se dio el paso indispensable para lograr el Aporte No Reembolsable de 7,5 millones de dólares -casi $737 millones al tipo de cambio de ayer- de parte del Banco Interamericano de Desarrollo para materializarla. Ese subsidio representa el 90% del costo total de la fábrica, y la provincia como contraparte, se compromete a poner el 10% restante, o sea, 750 mil dólares ($71,4 millones). Esa planta estatal es fundamental para el sector productivo local, ya que permitirá procesar la producción de 800 hectáreas de tomate "perita" o industrial, uno de los cultivos más importante de la provincia. En septiembre del año pasado el presidente Fernández anunció los fondos del BID para este anhelado desarrollo. La provincia había intentado infructuosamente licitar la construcción de esta industria en el año 2017, pero no alcanzó la plata: el presupuesto oficial fue entonces de $170 millones y la única empresa que se presentó como oferente para construirla pidió $338 millones. Desde entonces las autoridades provinciales comenzaron a buscar fondos nacionales y el año pasado se logró un guiño presidencial que permite a San Juan recibir el ANR del BID, a través del Programa de Fortalecimientos de Provincias II. Andrés Díaz Cano, titular de la cartera de Producción; contó que durante estos meses los equipos técnicos provinciales y de la Nación estuvieron trabajando para ultimar el proyecto según los requerimientos del ente financiero internacional. Si bien es arriesgado anticipar fechas de licitación y construcción, el funcionario anticipó que no cree que demore mucho. La planta de procesamiento se radicará en el parque industrial de 9 de Julio, contempla dos líneas de fraccionado, en envases Tetra Brik y Doypack, con capacidad para procesar 800 ha de materia prima, elaborando aproximadamente unas 1.000 toneladas diarias. Se la dotará de tecnología avanzada y en una primera etapa producirá pasta de tomate y tomate cubeteado. La planta será estatal, pero al igual que la planta de faena y frigorífico, será entregada llave en mano en concesión al sector privado.



Déficit fabril

En San Juan los rendimientos por hectárea del tomate son los mejores del país, sin embargo, sólo entre el 60% y 70% de la producción es procesado en la provincia (Arcor y Almar, entre otras), y el resto es enviado para su procesamiento en la provincia de Mendoza.



Esta temporada

Este año se plantaron en San Juan unas 2.300 hectáreas de tomates, lo que representó un 20% más que la superficie alcanzada el año pasado. El clima ayudó y se consiguieron rendimientos récord, de promedio 105.000 kilos por hectárea, con picos de hasta 130.000.