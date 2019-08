Vista del cateo en forma personal que realizan los técnicos de hidráulica en la primavera, para relevar datos de nieve acumulada. Luego, y junto con la información de las estaciones de medición, se realiza el pronóstico hídrico.



Hasta ahora prácticamente no hay acumulación de nieve en la alta montaña sanjuanina y desde la Secretaria del Agua -el organismo provincial encargado de unificar criterios en el uso de ese recurso- admitieron que hay inquietud porque si el panorama no cambia continuará otro ciclo seco la próxima temporada de verano, con las consecuencias que eso acarrea en la disponibilidad de agua para San Juan. Aún hay expectativas por las nevadas tardías que puedan ocurrir hasta septiembre, pero los pronósticos no son alentadores. ""Estamos preocupados porque lo que se había pronosticado a nivel nacional, acerca de las condiciones de El Niño, no se han dado" dijo Edgardo Guerci, titular de la Secretaría mencionada. El funcionario explicó que hay un proceso mundial de formación de corrientes cálidas en el Pacífico, a la altura del ecuador, que son las que están modificando el cambio climático fuertemente. Agregó que cuando hay un proceso de calentamiento comienza a operar El Niño, una fase cíclica hidrológica que hace que en algunos sectores del mundo aumenten las precipitaciones de lluvias y nieve y en otras disminuyen. ""El pronóstico indicó que este invierno podríamos haber tenido El Niño, pero éste se diluyó, se disipó y no se constituyó" dijo Guerci, quien mencionó que por eso las autoridades están observando altos riesgos en San Juan y en Mendoza, provincias cuyanas que dependen del acopio de agua de deshielo para su supervivencia. ""Sí, estamos pensando y los pronósticos lo están anunciando, una importante reducción de precipitaciones níveas y de disponibilidad de oferta hídrica para riego", enfatizó el funcionario. La Secretaría del Agua es el organismo que concentra las decisiones de las cuatro reparticiones ligadas al recurso: OSSE, EPSE, Hidráulica y Recursos Energéticos. En Hidráulica se encargan de monitorear los valores de acumulación de nieve de las estaciones ubicadas en alta montaña, y su titular Maximiliano Delgado confirmó que hasta ahora casi no ha nevado en la cuenca del río San Juan. ""Hay poca nieve, estamos ante un año seco y todo depende de lo que pase este mes y el próximo, con las nevadas tardías", aseguró.

Por su parte, Guerci señaló que el río viene con volúmenes por debajo de los 1.200 hm3 desde hace 11 años, y que este nuevo ciclo el problema será saber hasta dónde llega la franja.

Respecto a lo pronosticado el año pasado para el periodo entre octubre 2018 y septiembre 2019, Guerci informó que hasta el momento está equilibrado con la realidad, incluso mejor. Anticipó que frente a un caudal de 850 hm3 que se calculó inicialmente ""realmente podríamos estar recibiendo unos 1.050 hm3 al final del ciclo". De concretarse, el agua que se sacará de lo acopiado en los diques no serán 200 hm3 sino 150 hm3. No obstante el déficit existe, porque según dijo, para regar "cómodos", con una producción plena necesitamos 1.500 o 1.600 hm3. ""Venimos haciendo ajustes a 1.200 hm3, con un muy buen manejo de la gestión de la cuenca entre productores e Hidráulica", aseguró.



Los diques

La Secretaría del Agua hace planes plurianuales del uso del agua de los diques. Ahora hay monda de canales y se están recuperando reservas. En octubre se verá cuánto queda acopiado en las presas, y en ese momento se volverá a programar el uso.



El Tambolar

Guerci dijo que el dique El Tambolar viene a consolidar un proyecto estratégico, completar una reserva "crucial" para poder amortiguar escasez por 3 años, con su reserva de 2.000 hm3. Posibilitará estar mejor posicionados para periodos de cambio climático.