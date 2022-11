El transporte de cargas, y en particular el sector minero, está sufriendo los efectos de la falta de camiones nuevos en el mercado para la renovación de las unidades. Es por los problemas para importar los equipos por la escasez de dólares, según dijeron fuentes del sector. La otra cuestión es que las mineras exigen, por ejemplo, equipos con una antigüedad no mayor a los 5 años y en la práctica el requerimiento no se puede cumplir.

"No hay camiones nuevos y las demoras en las entregas pueden llegar hasta el año", dijo José Maldonado, titular en San Juan de la Unión de Propietarios de Camiones (Uprocam). Y agregó que "para la construcción de Josemaría va a ser todo un problema".

Desde la Cámara Minera, su vicepresidente, Raúl Cabanay, quien también es gerente general de Caleras San Juan, explicó que "para transportar nuestras cargas los camiones viejos no sirven, por eso se necesitan unidades nuevas que aseguren que los despachos van a llegar".

Como para dar una idea del movimiento de camiones, sólo en el sector calero provincial salen de San Juan unos 150 equipos por día que transportan cal viva, cal hidratada y carbonatos molidos. Un camión semi, como se denomina en la jerga de la actividad, transporta 28 toneladas de carga.

La mina de oro Gualcamayo, en Jáchal, tiene como política de la empresa exigir unidades con no más de 5 años de antigüedad para ingresar al proyecto. Al emprendimiento ingresan unos 160 camiones por mes, que transportan los insumos necesarios para el funcionamiento de la mina.

Un equipo para cargas cuesta entre $30 a $50 millones.

El problema de faltante de camiones está referido al transporte de cargas, no a los equipos de trabajo en el interior de la mina, como son los llamados fuera de ruta.

Según fuentes del sector, las unidades 0 km no están entrando por la falta de dólares, pero no son la excepción en el mercado. También siguen faltando neumáticos, repuestos, la fabricación de remolques, chapas especiales y hasta lonas para la cobertura de las cargas.

En el caso de Scania Brasil, por ejemplo, no está mandando camiones porque todavía desde Argentina no le liquidaron los dólares de camiones que ellos entregaron y que los clientes pagaron.

Otro fabricante, como Volkswagen, se dedica más a camiones chicos, medianos y no logran importar al mercado local. Mercedes Benz tampoco tiene oferta en camiones grandes a pesar de que tiene un equilibrio entre importación y exportación -fabrican localmente el furgón Sprinter y camiones chicos-. Lo único que estaba entrando por parte de Mercedes Benz eran los dobles tracción ya para bitrenes, por arriba de los 500 CV.

La empresa Iveco, que tiene fábrica nacional, es la única que está entregando actualmente, aunque no con pocas dificultades. Sergio Ferrer, del área de Ventas de Ficamen SA, concesionario oficial de Iveco en San Juan, reconoció que tienen problemas con las entregas de las unidades y que hay demoras.

La otra cuestión que está produciendo el faltante de unidades nuevas es que un camión modelo 2015 con 100.000 km cuesta más que un camión nuevo. El faltante de unidades está generando un envejecimiento del parque de carga. Pero otro de los problemas es con el vencimiento de los tanques que transportan combustibles y líquidos peligrosos que no pueden ser repuestos. Incluso, explican en el sector, YPF está aumentando lo que pagan por el flete de petróleo desde Vaca Muerta.

Pero, en el caso particular de San Juan, en el sector minero, está la exigencia de requerir unidades con no más de 5 años de antigüedad.

Costos para llevar productos

El índice que mide el costo del transporte de cargas del país elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) mostró en octubre un importante aumento del orden del 5,52%. La cifra representa una desaceleración en relación a los últimos dos meses (agosto 6,6% y septiembre 6,45%), y a los muy altos registros de mayo, junio y julio (10,59%, 8,51% y 8% respectivamente).

No obstante, se estima que para noviembre habrá un piso del 9,5%, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la primera cuota del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y el nuevo aumento en los combustibles registrado en los primeros días del mes.

Con el registro de octubre, la variación acumulada en el año alcanza un récord de aumento de costos de transporte de 92,1% (enero-octubre de 2022), en tanto que la variación acumulada alcanza el 102,6% en los últimos doce meses.

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de Fadeeac, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

En octubre, al igual que en los meses precedentes, se verificaron subas en la mayor parte de los rubros. En primer término, se destaca el aumento del combustible, alcanzando el 7,4%.