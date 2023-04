En medio del aumento y la inestabilidad del valor del dólar blue y de la inflación, diversos sectores económicos notan efectos negativos. En ese contexto, desde el sector de ferreterías, un referente a nivel local aseguró que en San Juan hay aumentos en materiales de construcción todas las semanas y que han notado un marcado descenso en las ventas.

“Hay aumentos constantes en los precios, semanales, de todos los proveedores. Entendemos que se hace bastante complejo para un particular, consumidor final, afrontar la obra de construcción y no frenarla. Porque además de los aumentos que son importantes, de entre 8 y 14 por ciento dependiendo del productor y el vendedor”, comentó Fernando Ruiz Olalde, socio Gerente de Ruiz Olalde materiales para la construcción, en diálogo con el programa Demasiada Información de radio Sarmiento.

Y agregó: “A esto se suma el faltante de mercaderías. Estamos notando faltantes en perfilería metálica, perfilería metálica C, perfilería para Durlock, barras de hierro, elementos de cobre como rejillas, griferías. Y todo esto complica el suministro, debido a estar reglas económicas que no son claras”.

En cuanto a las ventas, indicó que en el sector han visto mermas de entre 25 por ciento y el 30 por ciento en el nivel de ventas.

“Esta es la realidad de un país que no tiene moneda y donde no se puede proyectar. En nuestro caso, si el particular no compra hay una falta de ventas y eso genera un círculo vicioso donde no se contrata más personal, no se hace inversión en mejoras y no se traen nuevos materiales porque no hay posibilidad de colocarlos. No se puede salir de esto”, reflexionó el empresario para terminar.