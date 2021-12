Buena parte del comercio quiere atender más horas para los días previos a las Fiestas, y en el gremio guardan silencio. Se conoció la intención de buena parte del comercio minorista, galerías y algunos shoppings de ampliar hasta dos horas el horario de atención en los días previos a la Navidad y al Año Nuevo, ya sea cerrando más tarde, abriendo más temprano en el caso de los espacios comerciales cerrados, o combinando ambas opciones. Algo que el año pasado no se pudo hacer por la pandemia. Por eso el viernes pasado dirigentes de la Cámara de Comercio de San Juan y del Paseo San Juan mantuvieron reuniones en ese sentido con el gobierno, con resultados positivos, al punto que en ese shopping ya tomaron al determinación de extender la franja horaria para los días 22 y 23, así como para el día 30. El Sindicato Empleados de Comercio no expresó qué bajada de línea dará a los empleados ante esa iniciativa, ya que la dirigencia gremial mercantil no respondió las llamadas ni la consulta sobre este tema que se efectuó a su equipo de prensa. En cambio, sí informaron del operativo de movilización que se realizará el día de las elecciones gremiales, el próximo 22 de diciembre. Justamente ése es uno de los motivos que esgrime la Cámara de Comercio para comenzar ese mismo día a ampliar la jornada de atención, para no perder ventas (ver recuadro). "Queremos extender el horario por la expectativa de ventas y porque son las elecciones gremiales el 22 y los empleados se van a ir a votar y no queremos perder facturación ante la difícil situación del sector", explicó el titular de la Cámara, Hermes Rodríguez. Añadió que los negocios minoristas y galerías que actualmente cierran a las 21 quieren abrir una hora más, hasta las 10 de la noche, los días 22, 23 y 30 de diciembre, y los shoppings, un poco más. Los días 24 y 31, por ley los locales cierran a las 17. Aseguró que esta decisión fue comunicada al secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien les dio luz verde y solicitó que presenten una nota esta semana identificando los locales que van a plegarse. Por su parte, desde el Paseo San Juan, donde funciona el supermercado Libertad, informaron que ya decidieron que todo el espacio estará abierto hasta las 12 de a noche el día 23 de diciembre, mientras que los días 22 y 30 de diciembre lo hará hasta las 11 de la noche. "Además, el 24 y el 31, que cerramos a las 15, vamos a adelantar el horario de apertura a las 8 de la mañana. Todo el predio del Paseo San Juan va a tener ese horario", informaron sus directivos, que aseguran que lo hacen porque los días previos son de "mucho tráfico", y porque además hace calor y "la gente prefiere salir temprano o de noche". "Creemos que todas las cadenas también van a querer sumarse para poder vender esos días que son fuertes", indicaron.

En el Patio Alvear el horario es de 10 a 22 para los locales comerciales, y hasta la 1,30 de la mañana el sector gastronómico y de cines. Alejandro Escobar dijo que "todo aquel local que así lo amerite porque hay movimiento, porque tiene gente que está comprando, y dos o tres días antes de las fiestas decida extender el horario lo podrá hacer", aseguró. "Nosotros no vamos a establecer una prórroga del horario de más de las 22 pero si dejamos en libertad a los comerciantes que lo quieren hacer", aseguró. En cambio, en el shopping Espacio San Juan dijeron que aún no tienen definido qué horario van a tener para las fiestas, aunque quizá repitan el del año pasado.

Las elecciones gremiales

Desde el Sindicato Empleados de Comercio informaron que el 22 de diciembre las elecciones se realizarán de 8 a 20, y que la idea es movilizar a los empleados por turnos. "Se los va a buscar, los llevan a votar y los traen para que no pierdan tiempo de trabajo ni tiempo de comida. Claro que quienes quieren ir por su cuenta, lo hacen", informaron. En la Cámara de Comercio objetaron que la votación se haga justo en la previa de las celebraciones navideñas, cuando se incrementa el flujo de clientes y ventas. "Por eso queremos extender el horario de atención ese día, para compensar un poco ese tiempo que los empleados se irán a votar", dijo su titular, Hermes Rodríguez, quien agregó que el sector sigue golpeado por la crisis.