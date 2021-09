Como todos los años en esta época, los técnicos de la Dirección de Hidráulica realizaron el vuelo de reconocimiento en helicóptero a la cordillera para hacer la medición de la nieve caída y se confirmó lo que ya se anticipaba, que es muy pobre la cantidad acumulada, y que se vaticina que habrá un mal pronóstico de provisión de agua para la próxima temporada.

Desde que se toman los registros de las nevadas en Hidráulica, aseguran que no hay tres temporadas seguidas con tan poca nieve acumulada.

Y si bien aún no está listo el pronóstico de derrame hídrico para los doce meses siguientes -el ciclo que va desde octubre de 2021 a septiembre de 2022- las autoridades de Hidráulica ya amagan con que habrá que ir pensando en tomar medidas "más duras", tales como aumentar los días de corte de agua para riego agrícola.

La señal de alerta la dio el titular de Hidráulica, Oscar Coria, quien dijo que ""las mediciones tomadas en las estaciones señalan que este año va a ser mucho peor que los dos anteriores", y advirtió que habrá que tomar medidas duras. ""Vamos a tratar de mitigar esto con todas las herramientas posibles, y la puesta en marcha de perforaciones es una de ellas, pero esto es entre todos, y por ahí habrá que pensar en aumentar los días de corte, o restringir algún uso. Habrá que tomar medidas duras, o algunas cosas adicionales. Pero prefiero tener el pronóstico sobre la mesa para poder tomar esas decisiones", dijo el funcionario, advirtiendo que esperará a que los técnicos de la División Hidrología concluyan con las estimaciones de derrame del río San Juan para el próximo año hídrico.

La tarea que efectuaron en el vuelo de medición es un cateo, es decir toma de muestras para determinar la altura de la nieve precipitada y su consolidación, con el objetivo de confeccionar el pronóstico del agua que habrá disponible el próximo verano. Al regresar se hizo el ejercicio de comparar los últimos tres años -2019, 2020 y 2021- la cantidad de días con nieve acumulada en la estaciones Patos Norte, Calderón, Pantanosa, Pachón, Teatinos y Corrales de Alambre, y este es el peor. Hay entre 54 y 91% menos de nieve que el año pasado.

En las gráficas comparativas de la altura de nieve en milímetros de las estaciones ubicadas en la cuenca del río San Juan, en la estación Patos Norte, con una acumulación de poco más de 100 mm, hay un 54,1% menos de nieve respecto al año 2020.

En la estación Calderón hay un 77,3% menos de nieve que el año pasado, con 300 mm. En la estación Pantanosa hay acumulado un 66,1% menos de nieve, y apenas sobrepasa los 10 mm.

En la estación Pachón existe un 79,6% menos de nieve, aunque es la que viene registrando la mayor cantidad de días con alturas de nieve sostenidas. No obstante, actualmente el manto acumulado llega a los 100 mm. En la estación Teatinos, con unos 200 mm este año, hay un 66,1% menos de nieve que en el 2020. Por último, en la estación Corrales de Alambre este año hay un 91% menos de nieve respecto al año 2020. En Jáchal, la estación del Carmen muestra que en el 2021 hay un 96% menos de nieve respecto al 2019 cuando se llegó a los 300 mm.

""La situación este año es pésima, muy mala. Los técnicos ya me adelantaron que los datos del pronóstico van a ser mucho peor de lo que habíamos estimado, pero voy a esperar a tenerlo en mi escritorio para analizarlo", dijo Coria. En los dos años anteriores, el caudal del río San Juan fue pobre, por lo tanto es de esperar que este sea peor.

""Ojalá que nos equivoquemos y tengamos más agua, pero las estadísticas no señalan eso", agregó Coria quien sin embargo dice que no pierde la esperanza de que pueda caer otra nevada, aunque no tiene indicios técnicos al respecto. "Al evaluar las estadísticas, uno ve que nunca ha sucedido que tengamos un tercer año malo, o muy malo. Nunca sucedió, entonces si ocurre esto, sería la primera vez en la historia", indicó el funcionario.

Cobertura

50 Es el porcentaje de cobertura de la demanda que proporciona el río San Juan en los últimos 10 años, según los datos que manejan en Hidráulica.

Pulseada por el riego

Las negociaciones entre las autoridades de Hidráulica y los regantes de la provincia se tensaron a mitad de año, cuando debía comenzar el riego de los cultivos en medio de una profunda crisis hídrica, con poco derrame del río San Juan y sin agua almacenada en los diques. Desde el gobierno propusieron regar por "márgenes", liberando agua algunos idas para los canales ubicados en la margen derecha del río San Juan y otros distintos para los de la margen izquierda, con un coeficiente menor al usual. El tironeo demandó mes y medio de tensas negociaciones hasta que el 27 de julio se logró acordar un plan, donde el organismo tuvo que ceder y mejorar la propuesta inicial. Con el acuerdo se dejó de lado el riego por márgenes, se pactaron más días, pero con un coeficiente menor.

El cronograma de riego acordado comenzó el 20 de agosto, incluyendo un riego hasta el martes 28 de septiembre, en forma ininterrumpida, y con un coeficiente de 0,29 m3. A partir de ese momento volverán los cortes de agua en los canales. En aquel momento se decidió que en octubre habrá 12 días de corte, 5 en noviembre, 4 en diciembre, 3 en enero, 3 en febrero y 7 en marzo. Pero ahora con un pronóstico peor al esperado, volverá la discusión.