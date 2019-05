Desde hoy y hasta el 5 de julio próximo, los sanjuaninos interesados en desarrollar un proyecto turístico tienen tiempo de presentar el proyecto en el Ministerio de Turismo y Cultura que dispone de una batería de financiamiento: hay 7 líneas blandas en créditos y hasta $12 millones en subsidios para tal fin. Es que se acaba de poner en marcha otra vez el programa Emprendedor Turístico, que constituye una herramienta para financiar a micro y pequeños emprendimientos turísticos, que les permite mejorar sus instalaciones, los equipamientos y la implementación de sistemas de calidad para la mejora de los servicios brindados. En el caso de los Aportes No Reintegrables, los beneficiarios recibirán montos máximos de hasta 200 mil pesos (el 80% por aportes dinerario no reembolsables por parte del ministerio y el 20% a cargo del emprendedor) a través de las distintas actividades fomentadas como el turismo gastronómico y de alojamiento; turismo aventura; innovación turística; bodegas turísticas y establecimientos vinculados a las Ruta del Vino y Ruta del Olivo; accesibilidad física y comunicacional; turismo astronómico y/o científico y ecoturismo. Estas dos últimas líneas se agregaron en la nueva edición. Cabe destacar que la propuesta apunta a ofrecer a los emprendedores que ya se encuentran en actividad, o a aquellos que por la característica de su actividad puedan iniciar el mismo inmediatamente después de aprobado el proyecto, un aporte dinerario no reembolsable con oportuna rendición de cuentas.

Los interesados deben presentar su propuesta en mesa de entradas del Ministerio de Turismo y Cultura en el 3º piso del Centro Cívico. Además, también podrán recibir asesoramiento a través de la Dirección de Desarrollo Turístico ubicada en edificio de Turismo (Sarmiento 24 sur), teléfono 4273722 (interno 138) o 4275946.