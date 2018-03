El consumo de vino en el mundo está frenado hoy por profundos cambios en la vida de la gente de distintos puntos del planeta y por la durísima competencia que tienen otras bebidas, en especial la cerveza. Esto se mueve a pasos agigantados. Las bodegas hacen lo imposible por vender vino. Hoy el vino ya no se vende solo. Debe acompañar otras experiencias: música, literatura, deporte, turismo, tecnología, ciencia, en especial la neurociencia. Un contraste muy grande con nuestras bodegas donde les cuesta muchísimo ir con sus vinos a donde haya público en un recital, competencia deportiva, a una feria, a un congreso, etc. No entendiendo esto, el futuro es muy difícil para nuestra vitivinicultura, en especial la de San Juan, que siendo la segunda productora del país, está desplazada por Salta en el negocio del enoturismo. La provincia de Güemes no tiene más que 30 millones de kilos, toda la producción del departamento Zonda, y cuenta con ya casi 20 bodegas que reciben al turismo nacional e internacional.



El próximo lunes 12 de marzo nace en Barcelona el Fórum Internacional Brain & Wine, el primer congreso internacional sobre la neurociencia del vino en el que se darán cita reconocidas figuras del vino y de la neurociencia, publicó Vinetur, el portal del vino español. En el encuentro participará un científico argentino.



Brain & Wine representa ir un paso más allá en el mundo de la enología. Es la oportunidad de comprobar en primera persona el influjo de la ciencia en el disfrute que se esconde en una copa de vino y en el descorche de una botella. Se revisará también qué prácticas se pueden cambiar en las competencias del vino para hacerlas más científicas. Los mayores expertos en este sector ponen todos sus sentidos en este encuentro que nace con la voluntad de convertirse en todo un referente internacional.



Se trata de una iniciativa promovida por sumilleres y neurocientíficos como Daniel Low, de la Fundación INECO de Argentina, Ferran Centelles de elBulliFoundation, Bruno Mesz de la Universidad de Tres de Febrero de Argentina y Qian Janice Wang y Charles Spence de la University of Oxford, en colaboración con el grupo Codorníu Raventós, líder del sector del vino en España.



¿Qué significa que un vino sea mejor que otro?, ¿Qué hace que un juez de vino sea bueno?, ¿Qué sucede en el cerebro cuando integramos el color con el sabor de un vino?, ¿Cómo pueden influir el arte y la tecnología en la degustación? o ¿Cuáles son los mitos poco conocidos en el mundo del vino?, son solo algunas de las cuestiones a las que se dará respuesta durante este evento único en el que se reunirán por primera vez neurocientíficos, enólogos, filósofos, musicólogos y sumilleres de primera línea internacional.



Durante toda una jornada de 10 horas se realizarán charlas, degustaciones, instalaciones interactivas, simposios y experimentos con el vino como eje, para explicar la estrecha relación que existe entre el vino y los sentidos cerebrales.



Los asistentes a este evento inédito podrán participar en diferentes instalaciones artísticas desarrolladas para reflexionar sobre las nuevas tendencias en la percepción del vino y el consumo. Habrá copas de vino con sensores que detectan el sorbo y generan vibraciones y sonidos, o mesas diseñadas para crear una experiencia única junto con el vino a través de los sentidos. Estos son sólo algunos de los ejemplos de lo que encontrarán los asistentes. El sitio oficial del fórum es: https://brainwine.org/entradas/.