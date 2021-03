Una nueva reunión de la paritaria vitivinícola, que tuvo lugar ayer en forma virtual, fracasó por falta de acuerdo entre las partes. En el encuentro, la representación gremial, a través de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA), ratificó su intención de convocar a un paro por 48 horas para martes y miércoles de la próxima semana.

El sector patronal había ofrecido un 10% de incremento no remunerativo más un 8% remunerativo para el periodo marzo a junio de 2021; un 5% adicional no remunerativo desde julio a noviembre de 2021, además el 10% no remunerativo anterior se baja a escala, es decir a remunerativo. Un 3,5% adicional no remunerativo en el mes de diciembre de 2021. En el mismo mes el 5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a remunerativo. Un 3,5% remunerativo en el mes de febrero del 2022. El 3,5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a ser remunerativo. A lo anterior se adiciona $4.000 no remunerativos en concepto de suma fija por única vez a pagar con la mensualidad del mes de noviembre de 2021.

Para el sector de los trabajadores, la oferta resulto insuficiente y como ayer no hubo una mejora, confirmaron las medidas de fuerza. De cumplirse, tendrán un fuerte impacto porque actualmente se está desarrollando la cosecha y la paralización de las actividades, sobre todo en las bodegas, podría demorar la tarea.

Desde el sector patronal adelantaron la intención de convocar a una conciliación obligatoria, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Participan en las negociaciones la Unión Vitivinícola Argentina, Cámara de San Rafael, Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, Bodegas de Argentina, Federación de Viñateros de San Juan y Asociación de Viñateros de Mendoza.