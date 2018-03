Finalidad. La iniciativa de la AFIP busca promover la implementación de equipos Posnet en los comercios de todo el país, para que los consumidores tengan la opción de utilizar la tarjeta de débito como medio de pago.

Lo que hasta ahora era una advertencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será de cumplimiento obligatorio a partir del 1 de abril. Se trata del uso de tarjetas de débito en los negocios a través de las terminales Posnet. La exigencia es motivo de preocupación en la Cámara de Comercio y también entre los representantes de los departamentos porque calculan que en el microcentro un 80% de los establecimientos cuentan con el servicio, pero en las zonas alejadas la cifra cae abruptamente a un 30% en promedio. El problema es que para quienes no puedan ponerse al día y reciban una inspección o sean denunciados serán pasibles de multas y hasta de clausura de los locales.



"Estamos muy preocupados porque entra en vigencia esta obligación y no todos los comerciantes han podido contratar el servicio", dijo Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan.



La falta de cumplimiento de la disposición no es caprichosa. En el sector comercial advierten que hay fallas de conectividad por problemas con la telefonía y con internet y que, sobre todo en los departamentos alejados, como Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia, la dificultad se agrava y es imposible conseguir una nueva línea. Otro factor, que no es menor, es que los comerciantes viven épocas de ventas que no crecen y sumar un nuevo costo por el servicio, a pesar de que hay promociones y descuentos por ejemplo en el IVA, les resulta difícil de afrontar.



El uso obligatorio del posnet comenzó a implementarse por etapas y hasta el 1 de mayo del año pasado era obligatorio para todos los comercios que facturaran desde 4 millones de pesos al año y el 30 de junio vencía el plazo para los comercios más chicos. Pero los tiempos se prorrogaron porque incluso intervino la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por pedido de los comerciantes del interior, entre ellos los de San Juan. Pero, a 10 meses de la prórroga que dispuso la AFIP, todavía quedan comerciantes locales que son incumplidores.



En San Juan, de los 4.500 negocios que hay en la Capital, un 80% cuenta con las terminales Posnet. Pero a medida que uno se aleja del radio céntrico, donde hay 4.200 comercios más si se tiene en cuenta a departamentos como Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Chimbas, se reduce el número de establecimientos que cuentan con el servicio, hasta llegar a un 30%. En promedio en los distritos más alejados la cifra puede caer incluso al 20%. El problema es que quien incumplan la normativa pueden recibir multas de entre 300 y 30.000 pesos, y clausuras de entre 3 y 10 días.



Leonardo Meles, del Centro Comercial de Caucete, dijo que el problema en el interior es la falta de conectividad. Y que los comercios que están sobre la Diagonal Sarmiento cuentan con el servicio, pero la dificultad es en los barrios. Con él coincidió Marcelo Vargas, de la Cámara del Interior, quien añadió que "agregarle más gastos al comerciante resulta imposible".







>> Las claves del sistema

Terminales

Las terminales posnet son dispositivos electrónicos adaptados a los pagos con tarjetas de débito y de crédito. En San Juan hay dos empresas que dan el servicio, una es Posnet y la otra es LaPos.

El uso

El servicio se puede contratar mediante el uso de la línea telefónica, que es el más difundido, con un chip telefónico o con el sistema de wifi. El problema es la conectividad en las zonas alejadas.

Precauciones

Para los casos en los que la tarjeta sea robada, aparecerá en el visor de la terminal como inhabilitada y no se podrá realizar la operación. Es obligatorio en todos los casos pedir el DNI del cliente.