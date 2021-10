Los problemas de la crisis hídrica que trajo aparejada la sequía histórica que vive la provincia explotaron ahora en Jáchal con un fuerte cruce entre un grupo de hombres de campo y las autoridades de Hidráulica. Los primeros, agrupados como Productores Autoconvocados, salieron ayer a reclamar respuestas "urgentes" a la falta de agua para regar porque dicen que corren peligro de perderse unas 2.500 hectáreas con cultivos principalmente de cebolla, membrillo y de alfalfa. "En Hidráulica no nos escuchan", se quejó Alfredo Rodríguez, vocero del sector. Por su parte, el director de Hidráulica, Oscar Coria, respondió que "no me parece que no los haya escuchado", y procedió a expliar que está en marcha un plan de mejora de la red de riego con una inversión de 300 millones de pesos, que incluye la recuperación de tres perforaciones de riego de la batería oficial. Claro que el funcionario admitió que este plan hídrico recién podría estar finalizado dentro de 2 años y los productores están reclamando por el riego de este año. Al ser consultado sobre la recuperación de las tres perforaciones, Coria contestó que aún no hay una fecha definida para que estén en funcionamiento. No obstante, Coria sostuvo su postura de que el Gobierno sí está escuchando los reclamos del sector. "Tengo contacto permanente con los regantes, y la semana que viene voy a viajar para presentar una propuesta de distribución del agua para que sea sustentable el manejo", dijo el funcionario. Los productores dicen que están en juego unas 1.000 hectáreas de alfalfa, unas 700 de cebolla y 500 hectáreas de membrillos. El resto, hasta completar unas 2.500, corresponde a maíz, tomate y algo de avena, de acuerdo a los productores de la zona. Según Rodríguez, la red de riego de Jáchal es muy antigua, de casi 100 años de antigüedad, y por el paso del tiempo está muy deteriorada. Y si bien reconoció que hay un plan de reparación, la respuesta llegará tarde porque la crisis hídrica es ahora. Por ejemplo mencionó que hay una batería de 10 pozos del Estado, pero ninguna está en funcionamiento. Y también que la red secundaria de canales son todos de arena con mucha pérdida de agua por infiltración. "También falta personal para mantener la red", sostuvo. El vocero dijo que en esta movilización hay unos 70 productores participando, que reúnen casi el 90% de los cultivos del departamento. En el caso de la alfalfa, por ejemplo, necesita mucha agua en esta época para el corte. Un fardo de alfalfa verde cuesta entre 400 a 500 pesos y con tanta sequía la venta está asegurada. En el caso del membrillo, el mayor requerimiento de agua será entre enero y febrero para la cosecha de marzo y la cebolla también necesita mucha agua en marzo. Y los pronósticos para esa fecha no son nada alentadores. Por su lado, Coria sostuvo que "tengo mucho diálogo con los regantes, incluso hay una mesa que está integrada también por representantes del municipio". Y aclaró que "si hablan de que la respuesta va a llegar tarde, es una mirada de ellos". Además de la reparación de parte de la red de canales, el plan de Hidráulica incluye también el arreglo de las compuertas del Dique Pachimoco, que una vez terminado estimó que será el equivalente a lo que puedan aportar 10 perforaciones subterráneas. La red de riego está formada por unos 40 kilómetros del Canal Norte, unos 15 kilómetros del Canal Sur y unos 200 kilómetros de la red secundaria.