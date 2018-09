Las declaraciones del ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, quien en una entrevista con DIARIO DE CUYO publicada el domingo dio respuesta a uno solo de los reclamos que exponían los sectores de la producción de la provincia, el referido a extender el plazo para el pago de las nuevas retenciones a por lo menos 90 días, pero postergando otros tres planteos, no cayeron bien en los dirigentes del agro y del sector viñatero. Con molestia hablaron de una mezcla de enojo y desilusión por la escasa consideración a la situación de las economías regionales, como la de San Juan. Desde el Gobierno local, el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, manifestó que "se está castigando al sector exportador" y después agregó que "somos optimistas porque creemos que la situación va a cambiar".



"Me siento desilusionado", dijo Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes, mientras que Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, habló de "pésimas noticias" para el sector (ver aparte).



Frente a la decisión inicial del Gobierno Nacional de establecer un plazo de 15 días desde que se hace la exportación para el pago de retenciones, el ministro Sica dijo que el período se iba a extender a 90 días, aunque en los sectores productivos locales consideraron ese tiempo como insuficiente. Además, el funcionario nacional les cerró la puerta, al menos por ahora, a otros tres reclamos. Se trata de la posibilidad de que haya diferenciación y se baje el nuevo impuesto a economías regionales más desfavorecidas, considerar la uva de mesa y la pasa como productos manufacturados en lugar de materia prima (para que el tributo sea menor), y la exigencia de bromuración para entrar a Brasil. En cuanto a sus explicaciones para el no Sica expresó que "son temas que podemos discutirlos, pero no ahora". Y agregó que "estamos en un momento álgido porque estamos todavía con la discusión del presupuesto. Tenemos que terminar de cerrar el acuerdo con el FMI, y conocer bien los límites que vamos a tener con respecto al equilibrio primario del año que viene; y después bueno, quizá cuando pase eso podemos ver".



El tema del plazo para el pago de las retenciones a las exportaciones es importante porque, con el cambio, se estableció que el tributo se debía pagar a los 15 días desde que se hace la operaciones de exportación. De esa forma quedaban sin efecto los 120 días para el ingreso de divisas como era hasta ahora para los exportadores de menos de 20 millones de dólares, donde están el 96% de las pymes sanjuaninas. En la práctica significa que los empresarios deben pagar la retención antes de cobrar la mercadería que exportaron.

Sica se mostró "optimista" en materia económica y política para el próximo año.

Apenas conocida la noticia de la vuelta de las retenciones, desde la administración provincial, mediante un comunicado, señalaron que insistirán en un "sistema de impuestos más justo", en el que "paguen tributos aquellos sectores que hasta el momento no lo hacen" y cuentan con recursos para llevar adelante los desembolsos. El objetivo: que haya algo más de fondos a repartir entre las provincias. El planteo fue en respuesta a la medida del macrismo de aplicar retenciones a todas las exportaciones, sobre lo que en el Ejecutivo manifestaron su "preocupación" y "descontento" a una movida que "no es buena".



Otros sectores consultados fueron José "Catuco" Molina, de la Cámara de Productores Vitícolas, quien habló de que "sólo hay malas noticias y no se ven soluciones". Rolando Pérez, de la Cámara de la Producción de Pocito, expresó que "si bien el dólar ha subido, no hay que asfixiar al exportador". Antonio Giménez, de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, dijo que "no son las respuestas que uno espera".

El ministro sostuvo que el proceso recesivo va a continuar en los próximos dos trimestres.



Hablan los protagonistas

JUAN JOSÉ RAMOS - Viñateros Independientes

"Me siento desilusionado por las respuestas del ministro Sica. El tema de las retenciones se venía discutiendo en la mesa de la competitividad del sector, pero las respuestas de ahora del funcionario muestran un desconocimiento del tema. Por ejemplo, hablar del pago a los 90 días de la operación es insuficiente porque ni siquiera se ha cobrado todavía. El funcionario nacional tampoco sabe lo que les pasa a los viñateros".

JOSÉ "CATUCO" MOLINA - Productores Vitícolas

Se tratan todas de malas noticias para San Juan y no vemos soluciones para los planteos locales, como ocurre con la exigencia de Brasil de que se haga bromuración de las uvas para que se pueda ingresar a ese mercado. Además, no es ninguna novedad que se desconozca lo que pasa en la región. Y no es un problema sólo del ministro sino del Gobierno nacional".

EDUARDO GARCÉS - Federación de Viñateros

"Las verdad es que estamos una vez más frente a pésimas noticias. Por ejemplo, ampliar el plazo de pago de las retenciones a 90 días es poco porque el comprador recién empieza a pagar sobre los 120 días. Son todas medidas que generan bronca porque no se observa una política de reducción del gasto público sino que se sigue apretando a los que trabajamos".

ANTONIO GIMÉNEZ - Cámara de Comercio Exterior

"No estamos frente a las respuestas que uno espera de un funcionario nacional. En el caso del tema de las exportaciones, los tiempos no condicen con las necesidades de las economías regionales, como es el caso de San Juan. Aplicar este tipo de tributos ha sido un desacierto porque tienen un impacto distinto en productos tales como las pasas, el vino, el mosto y la uva de mesa".

ROLANDO PÉREZ - Cámara de Producción de Pocito

"El tiempo que se propone para el pago de las retenciones es muy corto porque no se ha terminado de comercializar el producto. Se trata de una problemática nueva porque si bien el dólar ha subido hay que buscar las herramientas necesarias para no asfixiar al exportador y que pueda llevar adelante su negocio sin perjudicarlo con una nueva imposición, como la actual".

ANDRÉS DÍAZ CANO - Ministro de la Producción

"Con el tema de los plazos para el pago de las retenciones a las exportaciones ya hemos hecho los reclamos correspondientes desde el Gobierno provincial. Pero se sigue castigando al sector exportador, aunque somos optimistas en cuanto a que desde el Gobierno nacional se van a encontrar las soluciones que hacen falta para el sector productivo. Hay que recuperar la confianza de los exportadores".

Impacto en números



Para el cálculo del impacto de las retenciones hay que tener en cuenta que en 2017 San Juan exportó 1.434 millones de dólares, entre productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA) e industrial (MOI), que representan $57.360 millones a un tipo de cambio actual de $40. El cálculo hecho a $4 por cada dólar exportado en productos primarios -que fueron 67 millones de dólares o $2.680 millones, significan una retención por $268 millones que los exportadores pasan a tributar, es decir un 10% de lo exportado en pesos al cambio actual.



Del mismo modo, a $3 por cada dólar exportado en MOA y MOI -que totalizaron 1.367 millones de dólares o $54.680 millones en 2017- significan un tributo de $4.101 millones. O sea, un 7,5% con el cambio actual.



En total, si hoy exportaran lo mismo que en el 2017 el tributo por retenciones asciende a $4.369 millones. Ese monto irá a las arcas nacionales y no se coparticipará a las provincias.