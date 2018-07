Planteo. Allende encabezó la conferencia de prensa, acompañado por Caselles y Peñaloza, en la que alertó sobre los valores estimados en las facturas.

Los diputados nacionales uñaquistas pusieron la lupa en el servicio de gas domiciliario y el reparto de las ganancias de la empresa Ecogas entre sus accionistas. El que llevó la voz cantante fue Walberto Allende quien, acompañado por Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, señaló que las facturas que "lleguen a los hogares con la leyenda "valor estimativo" no se deben pagar, ya que no corresponde". Los legisladores pusieron a disposición un formulario para que los usuarios hagan la denuncia y el nuevejulino aclaró que tras ese paso "la factura queda en suspenso. No pueden cortar el servicio y tienen la obligación de comunicar de manera escrita cuál es el valor real de la factura". El tema es que se han dado casos de vecinos que han recibido la boleta con montos estimativos y que han sido elevados, explicó Allende.



Además, resaltó que Enargas, el ente regulador a nivel nacional, había autorizado en marzo una asamblea en la que la empresa Distribuidora Gas Cuyana (Ecogas) distribuyó entre sus accionistas 560 millones de pesos por ganancias de 2017, más un remanente de 60 millones de pesos de 2016. "Nos parecen ganancias abultadas, monumentales", remarcó Allende, a la vez que agregó que han pedido en la Cámara Baja "que se cite al presidente de Enargas y dé explicaciones sobre este tema, que es sumamente grave. Las provincias tienen muy poca participación, o casi nada, en la toma de decisiones". El diputado apuntó a que se hagan inversiones en San Juan.