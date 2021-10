Bitcoin es uno de los activos comerciales más lucrativos en la actualidad, superando a casi todas las clases de activos en el último año. Ahora es una clase de activos por sí sola, que atrae a inversores de todos los sectores económicos de todo el mundo. Sin embargo, las criptomonedas también son instrumentos financieros altamente volátiles, con riesgos que podrían aplastar tus sueños de inversión en un torbellino.



El trading de Bitcoin generalmente conlleva varios riesgos, incluido el riesgo crediticio, el riesgo legal, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el riesgo operativo, todos los cuales podrían afectar la rentabilidad para los traders. Es por eso que necesitas algunas estrategias de gestión de riesgos antes de comenzar a operar con Bitcoin. A continuación, se ofrecen consejos prácticos para la gestión de riesgos que te permitirán aprovechar al máximo el trading de Bitcoin.



Tamaño de posición



El tamaño de posición se refiere a la cantidad de tokens de criptomonedas que un trader está dispuesto a comprar. La probabilidad de obtener grandes ganancias en el trading de Bitcoin generalmente tienta a los operadores a comprar el 30%, 50% o incluso el 100% de su capital de trading. Sin embargo, ese es un movimiento disruptivo que puede exponerte a riesgos financieros graves. La regla de oro es no colocar nunca todos los huevos en una canasta.



Uno de los mejores enfoques para lograr el tamaño de posición es considerar la cantidad ingresada frente a la cantidad de riesgo. La cantidad ingresada es el dinero que estás dispuesto a invertir en cada operación.

La cantidad de riesgo es el dinero que puedes perder si el trading no sale bien. Los expertos aconsejan que siempre trates de limitar cada posición al 2% de riesgo.

El trading de Bitcoin es como un ataque de pirañas, que se llevan pequeños trozos de sus víctimas hasta que consumen todo el trozo. Como tal, debes limitar la sesión de negociación al 6% por operación para evitar caer en la trampa de las pirañas. Eso daría lugar a no más de tres posiciones abiertas por 2%. Limitar los resultados en la capitalización inversa asegura que tus pérdidas disminuyan gradualmente con cada pérdida.

Los operadores de Bitcoin también pueden lograr el tamaño de la posición a través del criterio de Kelly, que recomienda no arriesgar más del 19% del capital total de $ 5,000 para lograr los mejores resultados posibles en una serie de operaciones.



Stop Loss + Take Profit



Stop Loss es una orden ejecutable que cierra una posición abierta cuando el precio baja a un límite específico. Take Profit se refiere a una orden ejecutable que liquida las órdenes disponibles cuando el precio aumenta a un nivel particular. Ambos enfoques pueden ayudarte a gestionar los riesgos en el trading de Bitcoin. Stop Loss te permite evitar transacciones en acuerdos no rentables, mientras que Take Profit te permite retirarte de la transacción antes de que el mercado empeore.

Puedes confiar en las funciones de Stop Losses y Take Profits que siguen automáticamente los cambios en los tipos de cambio. Esa función está disponible en intercambios de Bitcoin de renombre como yuan pay group, equipados con varias estrategias para permitir a los operadores ganar dinero con pequeños movimientos de precios.



Relación riesgo/recompensa



La relación riesgo/recompensa compara el nivel de riesgo real con las ganancias potenciales. Una cosa sobre el trading de Bitcoin es que las posiciones más riesgosas suelen ser más rentables. Por lo tanto, comprender la relación riesgo/recompensa permite a los operadores saber cuándo ingresar a una operación y posiciones no rentables.

La relación riesgo/recompensa es igual al precio objetivo menos el precio de entrada, dividido por el precio de entrada menos el Stop Loss. Tomemos, por ejemplo, el precio de entrada de $11,500, el Stop Loss de $10,500 y el precio objetivo de $13,000.

Relación riesgo/recompensa = (13,000 – 11,500) / (11,500 – 10,500) = 1.5 o 1:1.5

Una relación riesgo/recompensa de 1:1.5 es la mejor, pero nunca debes operar con una relación inferior a 1:1.

Al igual que en otros aspectos de la vida fuera del trading de Bitcoin, los riesgos pueden disuadir fácilmente de hacer movimientos. Sin embargo, observar las estrategias anteriores y concentrarte en las ganancias potenciales te ayudará a desarrollar una actitud positiva y reducir significativamente tus pérdidas en el trading de Bitcoin.