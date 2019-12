Viñedos afectados por el granizo del lunes. Perdieron muchas hojas, que son las que producen el alimento para los racimos que aún están verdes. En Producción dicen que la mayoría de las denuncias fueron de San Martín y 9 de Julio.

La tormenta granicera que se produjo en la tarde noche del lunes afectó viñedos en el este sanjuanino, golpeando con mayor fuerza en los departamentos de San Martín y 9 de Julio. En ambas jurisdicciones impactó a unas 350 hectáreas con vides de uvas para vinificar y pasas, y produjo daños de hasta el 50%, según surgió de datos proporcionados por el INTA, municipalidades, Centros Vitícolas y productores. También hubo daños muy aislados en viñedos de Caucete y Santa Lucía, y en plantaciones de olivos en Sarmiento. En el Ministerio de Producción se habían recibido hasta ayer 16 denuncias, y no se descarta que la cifra pueda aumentar teniendo en cuenta que al cierre de esta edición regía un nuevo alerta por tormentas. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de un intenso viento que provocó que el agua anegara calles e incluso ingresara a algunas edificios, como el Hospital Rawson y la Terminal de Ómnibus.

En la producción, el mayor daño informado hasta ahora se produjo en San Martín donde las "piedras" azotaron unas 200 hectáreas de cultivos, el 5,3% del total de la superficie de viñedos (3.755 hectáreas) que tiene el departamento, según el último informe del INV. Desde el municipio, el intendente Cristian Andino informó ayer que las zonas afectadas fueron Dos Acequias y Villa Lugano, donde se estima un daño del 30%; en La Puntilla, con pérdidas del 40%; y en Boca del Tigre, con un 50%, según el relevamiento comunal. Productores y bodegueros consultados en la zona reportaron pérdidas del 50% en variedades de pasas y también para vinificar. Eugenia Palomas, ingeniera agrónoma del Centro de Desarrollo Vitícola (pertenece a INTA y Coviar), dijo que el fenómeno afectó uvas comunes como Cereza, y también variedades de Torrontés y Bonarda. ""El granizo ha sido en una franja aislada, pero donde cayó ha sido fuerte y causó mucho daño. Hay mucha hoja en el piso en los viñedos y racimos dañados que a futuro significarán una menor producción", explicó. En 9 de Julio afectó una franja de 150 hectáreas de vid, el 4,34% del total de su superficie. El ingeniero agrónomo Rodrigo Espindola, del INTA; informó que hubo mucha lluvia con granizo de diversos tamaños. ""El granizo no es piedra, sino una partícula de hielo que produce heridas. Si los productores realizan curaciones, las heridas pueden cicatrizar y continuar el ciclo de cultivo", dijo, y advirtió de la necesidad de realizar tratamientos preventivos (ver aparte). Ricardo Martínez, del Centro de Desarrollo Vitícola de Media Agua, informó anoche que el granizo afectó varias fincas de olivo de la zona Campo del Acequión, pero aún no se evaluaban los daños. También en en menor medida en Los Berros y Tres Esquinas.

Juan Manuel Gioja, director de Riego y Contingencias Climáticas del Ministerio de Producción, informó al cierre de esta edición que se habían recibido 16 denuncias por daños en vid, ""todas de pequeños productores", y como tales están cubiertos por el seguro contra granizo que esa cartera dispone en forma gratuita para producciones de hasta 6 hectáreas. Dijo que la mayoría son de San Martín y 9 de Julio, uno de Santa Lucía y uno de Caucete; con daños promedio de 20% a 30%.

Granos partidos por el granizo. En uvas para vinificar pueden llegar a cicatrizar, pero en variedades de pasas pierden valor comercial y se derivan a mosto.





Agroquímicos, caros

En las empresas que venden agroquímicos informaron que los precios de los productos que se aplican para prevenir enfermedades fúngicas oscilan entre $1.960 y $22.800. Los más baratos son los azufres que cuestan hasta $2.700. El oxicloruro de cobre por 25 kilos está a $12.650.

El INTA recomienda aplicar fitosanitarios

"Esta primera tormenta granicera es un llamado de atención para que los productores abran los ojos y se anticipen a los problemas, porque los pronósticos indican que las tormentas seguirán", dijo el especialista del INTA, Rodrigo Espindola. Instó a salir a realizar tratamientos preventivos con productos fúngicos ahora que los granos aún no tienen azúcar, para evitar futuras enfermedades en la producción. "En estos caso más vale prevenir que curar", expresó y recomendó consultar con un ingeniero agrónomo que evalúe el tipo de producto, las dosis y carencias de acuerdo a los daños y el destino. En caso de no hacer tratamientos fitosanitarios pueden comenzar las enfermedades, y entre las más comunes están la peronóspora que luego con condiciones de agua libre y mucha humedad producen oidio. "La realidad es que muchos productores no han hecho aplicaciones sanitarias de ningún tipo para prevenir, y la experiencia indica que quien lo hace tiene mayor rendimiento", aseguró. Dirigentes viñateros coincidieron en que esas prácticas están ausentes a causa de la crisis económica que golpea al sector.

El seguro estatal contra el granizo

En caso de granizo los damnificados deben realizar su denuncia en la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria y es obligatorio presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Productores Agropecuarios. La cobertura comprende a cultivos de vid, olivo, tomate, melón, sandía, membrillo y zapallo durante la temporada agrícola 2019-2020. El servicio es gratuito para productores de hasta 6 hectáreas. En el caso de hasta 20 hectáreas, el tramo es voluntario, es decir que el costo es compartido: un 35% a cargo del productor y el 65% restante está subsidiado por el Gobierno de San Juan. Se procederá a la indemnización cuando el daño en el cultivo alcance o supere el 35% del cuartel o lote afectado y denunciado en la propiedad.