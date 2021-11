El gremio de la Sanidad, que conduce Alfredo Duarte, presentó ayer un pedido de un bono de fin de año para los trabajadores estatales. Fue el primero en hacer el planteo este año y fue con sendas notas a las autoridades de los ministerios de Salud Pública y de Hacienda, aunque no le puso cifra a la solicitud. De todos modos, el dirigente explicó que como el año pasado recibieron un plus de 12.000 pesos y calculan que la inflación rondará a fines del 2021 el 50 por ciento, haría falta no menos de 18.000 pesos. Frente al reclamo, autoridades oficiales dijeron que para este año no hay posibilidades de dar la ayuda.

La razón es que en octubre, el Gobierno provincial dispuso otorgar un aumento del 15 por ciento a los empleados de la administración pública en dos tramos: un 8 por ciento con la liquidación del sueldo de octubre, que se hará efectivo con los sueldos que se empezarán a abonar a partir de hoy, más un 7 por ciento cuando finalice enero. Así, la administración local habrá otorgado, en lo que va del año, un incremento de sueldo del 58 por ciento a sus empleados, mientras que habrá cerrado un acuerdo salarial global para este ejercicio del 65 por ciento. Según indicaron en su momento desde el Ejecutivo local, fue uno de los mejores acuerdos del país.

"Hemos presentado las notas pidiendo un bono de fin de año", confirmó ayer Duarte. Y dijo que en base al bono del año pasado, un piso para este año, tomando en cuenta el avance de la inflación, sería de 18.000 pesos.

Desde otros gremios estatales también dijeron que están analizando pedir un bono, aunque todavía no lo han llevado adelante. Desde UPCN, José Villa, dijo que "no lo descartamos", aunque no dio ninguna cifra para la solicitud. Desde Sitraviap, el sindicato de Viales Provinciales, Omar Cortes reconoció que "lo estamos analizando" y que "18.000 es un piso porque el dinero al trabajador no le alcanza".

En el sector de los gremios de la Educación, Roberto Rosa, referente de UDA, dijo que lo van a analizar con los otros dirigentes de ese ámbito, Daniel Quiroga (AMET) y Luis Lucero (UDAP). Y sostuvo que "si otros gremios lo piden, también nos vamos a sumar", dijo Rosa. De todos modos, en declaraciones que hizo ayer Lucero a la salida de una reunión en Casa de Gobierno expresó que "tenemos que evaluarlo".

El año pasado, el Gobierno provincial dispuso el pago de un bono de fin de año, que se canceló en dos cuotas. La primera en diciembre del 2020 y la segunda en enero de este año. Fue de 12.000 pesos para empleados de planta permanente, 8.000 pesos para contratados del Estado provincial y 5.000 pesos para becarios y pasantes. Pero ahora, en el Gobierno sostienen que se ha hecho un gran esfuerzo en mantener al día el salario de los trabajadores de la administración pública.

Potenciar Trabajo

El Gobierno nacional pagará el próximo 20 de diciembre un bono de fin de año para los beneficiarios que están en el plan Potenciar Trabajo, por lo que 1.100.000 personas que forman parte de ese programa recibirán una suma extra de 8.000 pesos.

La medida, según publicó ayer el diario Ámbito, se conoció tras un encuentro que mantuvieron en Casa Rosada el jefe de Gabinete Juan Manzur junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

El monto, según explicaron fuentes oficiales, es la mitad de lo que cobran actualmente en ese programa, que está atado por ley al Salario Mínimo Vital y Móvil. El Potenciar Trabajo representa 16 mil pesos, por lo tanto el bono será de 8 mil pesos.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se refirió a esta medida al señalar a los periodistas acreditados en Casa Rosada que el Ejecutivo "analiza siempre mejorar y asistir y estar al lado de los argentinos que la están pasando mal".

Tras reunirse con Manzur, Zabaleta planteó que el pago de un bono de fin de año forma parte de un conjunto de decisiones que el Gobierno irá anunciando progresivamente.