Condiciones. Los repartidores deben poner su movilidad, moto o bicicleta, para hacer el reparto de los pedidos de comida. La empresa les da la indumentaria y la mochila térmica.

Ya hay dos reparticiones oficiales que en San Juan saldrán a controlar si el nuevo sistema de delivery Pedidos Ya, que desembarcó en la provincia en los primeros días de este mes, cumple con la reglamentación vigente. Por pedido del Sindicato de Empleados de Comercio, la Subsecretaría de Trabajo revisará las condiciones laborales de los repartidores y deberá definir en qué rubro encuadra la actividad. Y la Dirección de Tránsito y Planeamiento de Movilidad empezará a controlar que las movilidades que se utilizan, motos y bicicletas, respeten las leyes vigentes.



El viernes, el sindicato mercantil hizo una presentación en área laboral, que conduce Roberto Correa Esbry, pidiendo que se revise la situación laboral de los trabajadores, según dijo David Castro, secretario adjunto de la entidad sindical. Y Graciela Baraza, secretaria general del gremio de los Gastronómicos (UTHGRA), también había dicho que analizaban hacer un planteo similar por las condiciones del personal. El subsecretario deberá definir primero en qué actividad deberían estar inscriptos los repartidores y luego avanzar con los pedidos. "Vamos a estudiar la situación", dijo ayer el funcionario. No es un tema menor qué gremio podría llegar a afiliar a los empleados.



A nivel nacional tampoco está claro a qué ámbito compete el control. Y hasta hubo un fallo de un juez en Capital Federal que prohibió el funcionamiento del sistema porque no se cumplía con los requisitos legales establecidos por la normativa de tránsito. El magistrado reclamaba, por ejemplo, por el seguro de vida y contra accidentes de los trabajadores. Y en Neuquén se cuestionó las "precarizadas condiciones de los trabajadores".



Desde Tránsito, el director, Jorge Martín, dijo que van a inspeccionar el estado de las movilidades, bicicletas y motos, para ver si están en regla. En realidad, el control de si tienen carnet, casco o si circulan con chaleco en la noche, es un control de rutina que se realiza a todos quienes circulan por las calles de la provincia, tarea que está a cargo de la División de Tránsito de la Policía.



Pedidos Ya es un sistema de delivery que funciona a partir de una aplicación que se baja al celular, con la que se pueda ordenar desde una pizza, hamburguesas, helado o cualquier tipo de comida. En San Juan, hasta ahora, hay 93 casas de comida adheridas y en las calles trabajan 27 "cadetes" o repartidores, que son los encargados de distribuir los pedidos que hace la gente.



La clave de este sistema, porque el delivery hace rato que viene funcionando, es que desde una sola plataforma digital se distribuyen los pedidos de distintos comercios adheridos. El problema es que en San Juan, según dijeron fuentes del sector, no hay una oficina comercial ni se identifica a los responsables, porque todo se maneja vía online.



Los repartidores, en su mayoría estudiantes que trabajan por turnos de dos horas para costearse los estudios, deben poner la movilidad y hasta pagarse el monotributo, es decir que no tienen relación de dependencia. La empresa les proporciona la indumentaria y la mochila térmica, que llevan ajustada a la espalda.



Hay 3 puntos donde se concentran los repartidores, la plaza 25 de Mayo, un shopping de la avenida Libertador y el Parque de Rivadavia. Los chicos cobran entre 80 a 85 pesos por hora, pero deben hacer, por lo menos, 3 repartos en ese tiempo para acceder al pago.

Tarifa

25

Es en pesos lo que puede llegar a costar el envío, por ejemplo, de un kilo de helado. Los valores pueden llegar hasta los 50 pesos para el cliente.