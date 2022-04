El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, llegó a la capital de Neuquén para participar de las jornadas Pulso 2022 organizadas en los 110 años del diario RÍO NEGRO. Tras la disertación de figuras como Carlos Melconian, Agustín D’Attellis y el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, el titular de una de las carteras más sensibles del gobierno habló de los desafíos de la macro y «La economía de cara al 2023», la consigna del evento.

El funcionario llegó esta tarde al aeropuerto Presidente Perón y fue recibido por Gutiérrez, quien aseguró que fue «muy grato recibirlo». En el evento no hay participación de referentes del kirchnerismo local. Guzmán regresó hace pocos días de Washington, en donde participó de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su paso por Pulso 2022, afirmó que «cambió la agenda» en el mundo en relación con la Argentina y que hoy se está hablando de energía, en lugar del problema de la deuda.

Las principales frases de Martín Guzmán en Pulso 2022

«Veo que hoy estamos enfrentando una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo energético en Argentina. Esto es transformacional desde lo productivo y desde lo macroeconómico, por la capacidad de generar divisas».

«Es muy importante que la Argentina vaya transitando un camino de ordenamiento en lo fiscal porque eso nos hace más fuertes.

«La mayor parte de la agenda en Washington estuvo enfocada en la energía, en un mundo que está cambiando el mapa pro la situación que se está viviendo. La Argentina tiene que aprovechar esa oportunidad».

«Hoy de lo que se habla en el mundo es de la inflación. Tenemos un programa económico que es parte de un plan integral que queremos cumplir porque entendemos que es parte del crecimiento de la Argentina. La política fiscal debe ser consistente con el problema de la capacidad de divisas».

«Necesitamos de una velocidad de crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Hay un compromiso del gobierno nacional de seguir en la línea de lo que hemos establecido en la política económica».

«La primera revisión del FMI se va a enfocar en la dinámica del primer trimestre del año y esas metas han sido alcanzadas. Seguiremos gestionando la política económica a efectos de seguir en la línea de lo que se ha programado».

«(Sobre la renta inesperada) Buscamos construir un mecanismo que permita colectivamente acercar una solución que es del colectivo. Para que una sociedad se desarrolle sobre pasos firmes se requiere que el crecimiento se comparta».

«No hay nada que esté atacando a la inversión, buscamos favorecer a quien reinvierta esa renta inesperada por la guerra. Buscaremos articular una solución que ayude a la Argentina».

«Hemos hecho mucho en cuanto la estructura tributaria partiendo de una realidad que es que Argentina tiene una estructura resultado de múltiples emergencias que no termina estando alineada con lo que hace falta con un país con incentivos adecuados para el crecimiento de la producción y el empleo y que muchas veces ha dejado al fisco en una situación debilitada. Por supuesto siempre hay un camino importante que recorrer».

«El refuerzo de ingresos que se anunció la semana anterior tiene que ver con un compromiso del gobierno nacional de tener una política de contención adecuada a los tiempos que se viven».

«El tema de la informalidad es más estructural. La forma de atacar esto es lo que yo llamo tranquilizar la economía que requiere un conjunto estructural de decisiones para una Argentina que sea, en primer lugar, inclusiva. En segundo lugar, más dinámica en lo productivo. No alcanza con distribuir, necesitamos crecer y agregar valor. En tercer lugar, necesitamos más estabilidad. Que las exportaciones crezcan, sustituir importaciones, en esto el gas es fundamental».

«¿Qué genera hoy ventajas comparativas en el mundo en el cual vivimos? Ahora casi todo se mueve, lo que no se mueve es el capital público, la infraestructura, el gasoducto del que hablaba el gobernador».

«Hay dos factores que explican la situación inflacionaria: el interno y el externo. En lo externo hay tres shocks seguidos en el mundo, no tiene precedentes. Primero vino la pandemia que genera un shock a la oferta global: se cae la oferta pero también la demanda, hay ahorro precautorio».

«Cuando la cosa está empezando a acomodarse, ¿qué ocurre? La guerra, que no pasa en cualquier lado, es un lugar que es clave por la energía, por los alimentos. Ese impacto en una economía que ya estaba impactada genera esta inflación internacional».

«En el tema local, Argentina tiene sus propios determinantes del componente doméstico de la inflación. Se ataca atacando sus múltiples causas, comenzando por la política macroeconómica. La credibilidad del programa es fundamental».

«Que el salario real crezca es muy importante para la recuperación de la Argentina».

«La economía argentina está mostrando una mejora de los fundamentales y consideramos que se va a ir construyendo más robustez de este programa».

«Hoy la Argentina viene transitando un sendero que es consistente pero que debe entenderse que hay que ir administrando toda la política económica en función de esas necesidades de consistencia. La política fiscal tiene que tener un carácter contracíclico».

«La brecha cambiaria era 120%, hoy se ubican entre 75%».

«La Argentina no es un país de ingresos bajos, es de ingresos medios. Puede ser que en momentos tenga ingresos en dólares bajo, pero no es un país de 5.000 dólares per cápita de ingresos».

«Buscamos a futuro tener un esquema de regulación de capitales diferentes que desaliente los movimientos especulativos de corto plazo y que facilite la inversión en la economía real, la inversión externa directa que genera producción real en Argentina».

«Estamos trabajando en un paso importante de adaptación de las regulaciones de la cuenta de capital específicamente para el sector energético. Es el primer paso de un número de pasos que hay que dar para ir normalizando las relaciones de capital que hoy es defensivo».

«Hoy la situación es que hay una prórroga del presupuesto del 2021 porque el Congreso rechazó el proyecto y no le dio la posibilidad de tener al Ejecutivo un presupuesto que ordena toda la política fiscal. La Argentina necesita un presupuesto y se está trabajando en ello».

«Yo me dedico a usar cada minuto que tenemos para gestionar políticas en pos de mejorar la vida de nuestra gente».

«El presidente (Alberto Fernández) me permitió conducir un proceso que pueda contribuir a sanar las heridas de Argentina. Hoy tenemos circunstancias que desde el punto de vista histórico son excepcionales y la responsabilidad tiene que ser bien elevada y yo me enfoco 100% en cuestiones de la gestión. Mi misión es esa: dedicarme 100% a la gestión y no inmiscuirme en disputas de poder».

Fuente: Diario Río Negro