Tal como viene haciendo a lo largo del país en sus presentaciones, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, reiteró ayer varias veces ante empresarios sanjuaninos la necesidad de que "hay que tranquilizar la economía", dijo que la inflación ya bajó en abril y mayo, y que se avizora una disminución hacia adelante. Agregó que la economía se está recuperando "de forma sólida, pero heterogénea" y por eso las políticas públicas vigentes apuntan a lograr que sea homogénea y que incorpore a los sectores que aún no logran recuperarse de la crisis, tanto de la que dejó el gobierno anterior y la que sumó la pandemia. Fueron algunas de las definiciones que formuló ante los principales referentes del arco productivo de San Juan. Eso sí, también les advirtió que no se pueden eliminar los diferentes tipos de dólar que tiene el país ni dar previsibilidad de estabilidad cambiaria, suprimir la doble indemnización o las políticas de precios máximos, ni bajar impuestos tal como pidieron algunos sectores. Se llevó también una parva de pedidos, que anotó paciente a lo largo de las casi tres horas que duró el encuentro en el Hotel Del Bono, al que asistió junto al gobernador Sergio Uñac y sus ministros. Prometió hacer devolución de cada uno de ellos, gesto que cayó bien en industriales, constructores y mineros. Tal como había anticipado ayer este diario, las cuestiones puntuales que plantearon esos empresarios giraron sobre la necesidad de tener menos impuestos, reducir cargas patronales y otros alivios fiscales por estar lejos del puerto, además de seguridad jurídica. Pero también hubo otros planteos. Por ejemplo, la empresaria de agencias de viajes Silvia Yafar, por el sector turismo, reclamó la falta de vuelos, una cuestión cambiaria "más creíble" para el turismo extranjero, previsibilidad, estabilidad para ejercer el trabajo y eliminar la doble indemnización "que sólo lleva a aumentar el empleo en negro por el miedo que genera al empleador". Gail Berzencovich (bodega Bórbore), por la Cámara de Bodegueros, pidió compatibilizar la mano de obra vitivinícola con los planes sociales porque no se consiguen trabajadores para las cosechas: "Que los planes no sean eternos, o que a cambio hagan alguna tarea. Hay que educar que el trabajo da dignidad", reclamó. Trajo a la mesa la crisis hídrica que sufre San Juan para lo cual pidió "apoyo profundo, plazos largo de financiación y que sea obligatorio el riego por goteo", además de solucionar monopolios en la producción de botellas. También solicitó poder actualizar el precio del vino en góndola. Edy Bataller, desde el sector textil, requirió que los créditos subsidiados sean extensivos a empresas grandes como Vicunha que planea nuevas inversiones en la fábrica de telas de jean. Al término de las exposiciones, Guzmán hizo una devolución sobre algunos de todos esos puntos. Mencionó que los diferentes controles cambiarios y la brecha cambiaria existen para frenar el desequilibrio producido en el 2018 por el ingreso de capitales especulativos "que no vinieron a invertir sino que entraban dólares para hacer la bicicleta financiera", por lo que descartó que vayan a eliminarse. La negativa a eliminar la doble indemnización y los precios máximos la sostuvo al explicar que ese intervencionismo estatal responde a que la economía argentina transita "una crisis muy profunda". "La de Argentina, no es el caso de una economía sin problemas donde el Estado no juega ningún rol", sentenció. Reiteró que el plan de la actual gestión es que el salario real crezca y no se disparen los precios, dijo que el próximo presupuesto contempla duplicar los planes de obra pública y destacó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses para financiar proyectos productivos. Por último, el titular del Palacio de Hacienda, se refirió a las próximas elecciones, habló de la necesidad de generar consensos, pero que "hay diferencias de visión muy fuertes con la oposición".

Satisfechos por el encuentro

El titular de la Cámara Argentina de Construcción, Julián Rins, consideró "positiva" la posibilidad de hablar con el ministro de Economía directamente y plantearle distintas situaciones. Mencionó la articulación público-privada que hay entre el sector empresario, sindical y Gobierno en San Juan, los créditos subsidiados y que ese es el modelo exitoso que Nación debe potenciar y apalancar. Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial, elogió que el ministro haya tomado nota de todas las inquietudes "y hasta se comprometió a devolverlas en función de las posibilidades que actualmente tiene el Gobierno en la coyuntura". Mario Hernández, titular de la Cámara Minera, rescató la charla "cara a cara", que cada sector pudo exponer sus puntos de vista, y que haya venido con su equipo a analizar los planteos. Los tres sectores destacaron el desarrollo minero como "transversal" y expusieron datos pormenorizados.



Elogios a la provincia

Guzmán celebró que San Juan es una provincia "que ha venido progresando y que está ordenada en una situación que ha sido muy difícil para el país en los últimos años y dónde el orden no ha sido la norma". Al mediodía el ministro visitó un establecimiento olivícola y por la tarde brindó una conferencia en la universidad.