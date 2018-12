Los productos de primera necesidad pronto pueden sufrir retoques en las góndolas, traccionados por los grandes fabricantes nacionales.

A pesar de que algunos de los principales fabricantes de productos alimenticios en el país están anunciando nueva listas de precios con aumentos del 4% al 20%, en San Juan hay buenas noticias, aunque al menos sea a corto plazo: supermercados, mayoristas y cadenas consultados aseguran que aquí no habrá aumentos por el momento, y que en caso de llegar nuevas listas en los próximos días (algo que aseguran que aún no ocurrió), los productos no se retocarán hasta el año próximo.

Explican un par de razones para esta decisión. Por un lado, la caída del consumo que impide actualizar más precios porque de lo contrario se resentirán más las ventas en un momento donde el comercio precisa liquidez para afrontar los pagos de fin de año. Por otro, que los negocios ya compraron todo el stock planificado hasta fin de año y por lo tanto, al no recibir mercadería nueva no retocarán los precios. Algunas cadenas incluso se dedican las últimas semanas del año a hacer inventario y no reciben a proveedores.

"Si hay nuevas listas, no lo vamos a ver reflejado este año", prometió un referente de las cadenas de supermercados que operan en esta provincia, quien agregó que ""no creo que se produzca ningún aumento antes de fin de año, ya están todas las compras acordadas y casi todo entregado".

En las superficies más chicas también opinan lo mismo. Mario Gee, referente y vocero de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa), dijo que no han recibido notificaciones de aumentos, pero que de ocurrir no los aplicarán. ""Estamos a una semana de las fiestas, no les vamos a dar pie hasta los primeros días de enero", aseguró el comerciante. Gee se mostró indignado por las noticias de retoques de los principales alimentos de la canasta. ""Si ocurre es totalmente injustificado, es aprovecharse del momento, una especulación y una falta de respeto para los clientes, porque en este momento no se justifica ningún aumento de la canasta. No es como hace dos meses, que era por el dólar, los combustibles y el flete", precisó.

Por su parte, Carlos Icazati, desde la cadena mayorista América, también desmintió que hayan llegado listas nuevas. ""Recién se va el distribuidor de Molinos, y no me ha comunicado aumentos", aseguró.

Esta semana medios nacionales difundieron que la empresa Molinos -máxima fabricantes de alimentos de la Argentina- anunció fuertes incrementos en los precios de una porción relevante de su variado catálogo y que estaba enviando nuevas listas a sus clientes sin previo aviso. Los aumentos arrancan en 4,3% para los fideos, con algunas marcas que suben el 20%, el arroz sube un 16% y las yerbas entre 8% y 17%. También se ven remarcaciones del 12% en aceites de oliva, y de hasta el 10% en cafés. Además se encarecen productos como el pan rallado (12%) y congelados (12% promedio)

Tras casi dos meses sin retoques, Arcor también habría aplicado ajustes de hasta el 20% en artículos de su línea. Ambas marcas son tomadas como referencia por el mercado alimenticio. ""Estamos cansados de listas nuevas y no se justifica" lamentó Gee. En Cassa informaron que el consumo viene en picada en los últimos meses, lo que tiene contra las cuerdas a los negocios más chicos.





Canasta

Los precios de los productos que integran la canasta básica total -que mide el umbral de ingresos que requiere una familia tipo para no caer en la pobreza- registraron en noviembre un incremento de 4% respecto de octubre y llegó a $25.206,03, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).