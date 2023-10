La polémica desatada tras los dichos emitidos por Eduardo Garcés presidente de la Junta de Riego de Chimbas y de la Federación de Viñateros de San Juan, tuvo un nuevo ribete este miércoles cuando la directora del Departamento Hidráulica, Guadalupe López, salió a responderle mediante un comunicado.

Las declaraciones del reconocido viñatero generaron revuelo en virtud que focaliza en el género. "Creo que va a ser un año igual o mejor que el año pasado. Por eso, no queremos que se corte y, menos, hasta que asuman las nuevas autoridades. No sabemos quiénes serán, pero tuvimos una reunión y planteamos cosas (...) espero que sea un director (hombre)... porque después empiezan a acusar de violencia de género y no se cuántas cosas y toda la vida hemos discutido con los directores" manifestó Garcés.

La directora del ente que regula el agua en la provincia, se expresó este miércoles al mediodía mediante un comunicado. "Hoy mi principal misión es, junto al equipo de Hidráulica, administrar y gestionar eficientemente el recurso hídrico provincial que actualmente atraviesa una profunda sequía; función que me han confiado sin importar mi género las autoridades gubernamentales y ministeriales", expresa Guadalupe López en el comunicado.

"He estado siempre abierta al diálogo buscando los consensos necesarios para las diversas decisiones que se han tomado", continúa y cierra: "Continuaré trabajando en pos de una eficiente administración del agua para el beneficio de la comunidad sanjuanina", a la vez que agradeció las muestras de apoyo por parte de otras autoridades debido a la polémica desatada a raíz de los dichos de Garcés.