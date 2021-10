El gobierno provincial dará una importante ayuda a las empresas paseras sanjuaninas, mediante la entrega de Aportes No Reintegrables (ANR) y líneas de crédito a tasas subsidiadas a quienes hagan aduana en San Juan, en un intento por paliar la pérdida de competitividad que ha sufrido el sector que viene siendo afectado por maniobras irregulares en las operaciones de comercio exterior, según anunció el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano. La decisión se tomó tras una audiencia en la aduana nacional en Buenos Aires, a la que asistió el funcionario provincial acompañando a referentes de la Cámara de Comercio Exterior (CACEX). En el encuentro se reclamó a las autoridades nacionales que se investigue y sancione a un número creciente de empresas nuevas que han aparecido en el ultimo año, que están comercializando pasas principalmente en Brasil, a precios inferiores a los valores de referencia y que están incumpliendo con el ingreso de divisas de sus operaciones al país, total o parcialmente, o bien lo hacen tardíamente. Desde CACEX plantearon que desde el segundo trimestre del 2020 han aparecido actores en el mercado exportador que han generado una distorsión de precios a la baja en los mercados externos reduciendo o eliminando la competitividad del sector. Se trata de empresas que no son del sector pasero, la mayoría radicadas fuera de la provincia y que operan poco tiempo antes de desaparecer. Este grupo que realiza maniobras irregulares ha logrado captar a la fecha casi el 40% del total de las exportaciones anuales de pasas de uva, que significan unos 70 millones de dólares. Al no ingresar las divisas en el mercado oficial de cambios, pueden vender al precio que estimen, generando una competencia desleal con las empresas que exportan cumpliendo con la ley vigente: cobran en dólar billete, en lugar del dólar divisa oficial de exportación que es de aproximadamente $98 por dólar. Este tema fue planteado ayer por la delegación sanjuanina a los directivos de la aduana nacional. Además de Díaz Cano y el secretario de Agricultura, Marcelo Balderramo, estuvieron el gerente de Cacex, Roberto Gutiérrez y al empresario pasero, Carlos Huertas. Fueron recibidos por el Subdirector General de Técnico Legal Aduanera, Germán Eduardo Muiño, junto a funcionarios de su área. Al finalizar la reunión, Gutiérrez informó que las autoridades nacionales se comprometieron a actuar e investigar y sancionar las maniobras de las pymes sospechosas, mediante el cruzamiento de datos entre AFIP y el Banco Central.

San Juan es el principal productor de pasas el país con el 90% que está en manos de unas 35 firmas tradicionales. Sin embargo en el ultimo año han aparecido 88 pymes, la mayoría de fuera de la provincia, sin empleados y a veces sin cuentas bancarias, que hacen maniobras de triangulación, subfacturación y no liquidación de divisas, perjudicando seriamente la competitividad de las empresas que trabajan en regla.

Por su parte, el Ministerio de Producción anticipó que brindará asistencia financiera para que el sector pueda sostener la próxima campaña. ""Se entregará un ANR por única vez a todas las empresas sanjuaninas que hagan aduana en San Juan, y también habrán líneas de financiamiento similares a los créditos de cosecha y acarreo de uva para vinificar y de créditos a bodegas, con una tasa subsidiada que estará entre el 6 y 8%", indicó el ministro Díaz Cano.

>> La realidad del sector en San Juan

* Irregulares: De acuerdo al relevamiento realizado por la Cámara de Comercio Exterior en San Juan existen unos 35 establecimientos dedicados a la producción y exportación de pasas de uva. Sin embargo, en el último año el número de exportadores llegó a 88, y la mayoría opera bajo la modalidad de triangulación y/o no ingreso de divisas, no tienen empleadores ni actividad bancaria acorde a sus exportaciones, según informó la entidad.

* Crecimiento en 10 años: Las exportaciones de pasas aumentaron 79% en la década. Pasaron de 19 mil toneladas en el 2009, a 34 mil toneladas en el 2020. En condiciones normales y conforme a los precios internacionales anualmente ingresan unos 70 millones de dólares por las ventas al mundo.

*Potencial: El año récord de exportaciones fue 2018 con 48.000 toneladas. El potencial actual del sector son 60.000 toneladas anuales, de las cuales 50.000 toneladas son para el mercado externo y 10.000 para el interno.

*Importancia: Hoy en día las uvas que se destinan a pasas son 160 millones de kilos lo que representan el 30% del total de uvas que produce la provincia. El sector impacta positivamente en la diversificación de la vitivinicultura. El crecimiento responde a que el sector se ha caracterizado por recapitalizar la industria de manera constante, a la vez de facilitar que los productores inviertan en más producción con calidad en un mercado donde el productor ha tenido un horizonte claro con una marca de estabilidad.